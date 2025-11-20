На предприятии под Рязанью произошёл пожар после атаки дронов

На территории одного из предприятий в Рязанской области произошёл пожар после падения обломков беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в телеграм-канале.

"Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб", – написал Малков утром в четверг, 20 ноября. О каком предприятии идёт речь, он не уточнил.

Обломки беспилотников упали и в нескольких районах Рязани. Малков отметил, что "никто не пострадал, гражданская инфраструктура серьёзно не повреждена". Губернатор также напомнил о запрете на публикацию фото и видео последствий атак БПЛА в соцсетях.

Днём ранее Малков также сообщал о возгорании на территории предприятия в регионе. Тогда ночью ПВО сбили восемь дронов.

В Рязани находится один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России по объему переработки. Его годовая мощность – более 17 миллионов тонн нефти. Предприятие неоднократно подвергалось атакам дронов.

По данным ВСУ в ночь на 15 ноября украинские военные нанесли удар по Рязанскому НПЗ. В сообщении Генштаба украинской армии говорилось о многочисленных взрывах и значительном пожаре на территории завода.

Источники Reuters сообщали о том, что Рязанский НПЗ после атаки ВСУ приостановил переработку сырой нефти. По словам собеседников агентства, завод будет простаивать до конца ноября.

Независимого подтверждения заявлениям сторон нет.

В Курской области, по словам губернатора Александра Хинштейна, в результате ударов ВСУ повреждения получили электроподстанции в приграничных районах. "Без электричества остались более 16 тысяч человек в Глушковском, Рыльском и Кореневском районах", – отметил Хинштейн. По состоянию на утро 20 ноября Рыльск подключили к резервным источникам.

Минобороны России также в утренней сводке 20 ноября отчиталось об уничтожении за ночь 64 украинских беспилотников над Россией и ещё одного — над аннексированным Крымом. Атака на Курскую область в сообщении оборонного ведомства не упоминается.

"Новая газета Европа" ранее подсчитала, что с начала года по октябрь на российских энергетических объектах произошли больше четырёх тысяч отключений электричества по разным причинам. В каждом десятом случае причиной были удары украинских дронов.

