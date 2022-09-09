На режиссёра Дурненкова и критика Давыдову составили протоколы о дискредитации армии

Суд в Москве зарегистрировал два административных дела по статье о дискредитации российской армии, составленные, предположительно, в отношении театрального режиссера и сценариста Михаила Дурненкова и главного редактора журнала "Театр" Марины Давыдовой. Протоколы с их фамилиями и инициалами обнаружил в ходе мониторинга сайта Тверского суда проект "Роскомсвобода".

Причина составления протоколов неизвестна. Дурненков и Давыдова после начала войны в Украине высказались против действий российских властей. Оба ещё весной уехали из страны.

Михаил Дурненков в середине апреля опубликовал в фейсбуке заявление в поддержку Украины и с пожеланием поражения российской армии. "Верю, что чем значительнее будет это поражение, тем быстрее очнутся от своего позорного сна мои соотечественники ", – написал режиссер.

После этого Дурненков подвергся критике коллег, которые призвали исключить драматурга из Союза театральных деятелей. Школа-студия МХАТ, где преподавал Дурненков, разорвала с ним контракт, режиссеру пришлось уехать из России.

Марина Давыдова 24 февраля, в день российского вторжения в Украину, написала петицию, в которой призвала "немедленно прекратить боевые действия". Через несколько дней ей стали поступать угрозы, после чего она решила покинуть страну.

Ранее суд в Москве оштрафовал на 50 тысяч рублей заслуженную артистку России Татьяну Рудину по делу о дискредитации российской армии. Актриса была в числе российских деятелей культуры, которые поддержали обращение писателя и журналиста Михаила Зыгаря, призывавшего прекратить вторжение России в Украину.

Актрису Кристину Асмус также обвинили в дискредитации российской армии. Заседание суда было перенесено на 14 сентября после ходатайства адвоката о рассмотрении её дела в закрытом режиме.

С начала марта в России практически ежедневно закрывают выставки, отменяют концерты и гастроли артистов и музыкантов, выступивших против войны в Украине. На некоторых из них заводят административные и уголовные дела.