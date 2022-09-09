На режиссёра Дурненкова и критика Давыдову составили протоколы о дискредитации армии

Суд в Москве зарегистрировал два административных дела по статье о дискредитации российской армии, составленные, предположительно, в отношении театрального режиссера и сценариста Михаила Дурненкова и главного редактора журнала "Театр" Марины Давыдовой. Протоколы с их фамилиями и инициалами обнаружил в ходе мониторинга сайта Тверского суда проект "Роскомсвобода".
Причина составления протоколов неизвестна. Дурненков и Давыдова после начала войны в Украине высказались против действий российских властей. Оба ещё весной уехали из страны.
Михаил Дурненков в середине апреля опубликовал в фейсбуке заявление в поддержку Украины и с пожеланием поражения российской армии. "Верю, что чем значительнее будет это поражение, тем быстрее очнутся от своего позорного сна мои соотечественники ", – написал режиссер.
После этого Дурненков подвергся критике коллег, которые призвали исключить драматурга из Союза театральных деятелей. Школа-студия МХАТ, где преподавал Дурненков, разорвала с ним контракт, режиссеру пришлось уехать из России.
Марина Давыдова 24 февраля, в день российского вторжения в Украину, написала петицию, в которой призвала "немедленно прекратить боевые действия". Через несколько дней ей стали поступать угрозы, после чего она решила покинуть страну.
Ранее суд в Москве оштрафовал на 50 тысяч рублей заслуженную артистку России Татьяну Рудину по делу о дискредитации российской армии. Актриса была в числе российских деятелей культуры, которые поддержали обращение писателя и журналиста Михаила Зыгаря, призывавшего прекратить вторжение России в Украину.
Актрису Кристину Асмус также обвинили в дискредитации российской армии. Заседание суда было перенесено на 14 сентября после ходатайства адвоката о рассмотрении её дела в закрытом режиме.
С начала марта в России практически ежедневно закрывают выставки, отменяют концерты и гастроли артистов и музыкантов, выступивших против войны в Украине. На некоторых из них заводят административные и уголовные дела.
- В начале марта в России ввели административную и уголовную ответственность за дискредитацию действий российской армии, суды признают таковой антивоенные выступления граждан.
- По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", по этой статье завели уже более 3800 дел. За повторную дискредитацию вооружённых сил России грозит уголовная ответственность со сроком до трёх лет лишения свободы.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.