На РКН подан иск из-за ограничений звонков в WhatsApp и Telegram

В Таганский районный суд Москвы 23 декабря был подан административный иск от группы россиян в связи с ограничением звонков в WhatsApp и Telegram, сообщает во вторник РБК со ссылкой на представителей истцов.

В жалобе 42 истца просят признать незаконными и необоснованными действия Роскомнадзора и Минцифры по частичному ограничению звонков в этих мессенджерах. Истцы утверждают, что ограничения нарушают права и интересы граждан.

Истцы указали на то, что основными каналами, через которые совершаются мошенничества, по данным Центробанка России, являются не мессенджеры, а звонки по мобильной связи и СМС. Они утверждают, что существуют альтернативные способы защиты, не требующие ограничения прав граждан. Также истцы указали на возможность блокировать интернет-трафик мессенджера только для пользователей по их личному выбору.

Ранее во вторник стало известно о заявлении представителя мессенджера WhatsApp, осудившего действия российских властей, которые ограничивают работу сервиса в России. В заявлении говорится, что такие действия бьют по российским гражданам, а ограничения связываются с тем, что российские власти продвигают государственный мессенджер Max.

  • WhatsApp принадлежит компании Meta, которая была признана в России экстремистской и запрещена. В августе 2025 года Роскомнадзор заявил, что принимает меры для ограничения голосовых звонков в иностранных мессенджерах, связав это с необходимостью борьбы с мошенниками. Также отмечалось, что платформы используются для вовлечения граждан в диверсионную и террористическую деятельность.
  • На тех же основаниях в последнее время была заблокирована или ограничена работа ещё нескольких сервисов, таких как SnapChat или FaceTime. При этом российские власти активно продвигают так называемый национальный мессенджер Max, в частности серьёзно затруднив доступ к "Госуслугам" без его использования.


