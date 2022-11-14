На рынке Орла женщина нашла носки, которые вязала для мобилизованных

Жительница Орла обнаружила в продаже на местном рынке шерстяные носки, которые она сама связала в качестве гуманитарной помощи мобилизованным. Орловчанке стало плохо; работники скорой помощи, вызванной на рынок, рассказали об этом случае СМИ. По их словам, пункт сбора гуманитарной помощи, куда горожане приносили свои пожертвования, находится на территории этого же рынка.

В мэрии Орла намерены разобраться как с этим случаем, так и с теми, кто предал его огласке. Чиновники сетуют, что если информация подтвердится, им придётся вести отдельную опись "за каждую коробку печенья, за каждую банку тушёнки, что люди приносят на ярмарки выходного дня". В то же время они подозревают рассказавшего о случае медика в том, что он "гиперболизирует факты".

Сборы вещей для нужд мобилизованных, которые повсеместно объявляются в России, нередко страдают отсутствием отчётности. Россиян просят жертвовать новобранцам тёплую одежду, еду и предметы гигиены, полевую экипировку. При этом бывает затруднительно подсчитать, сколько вещей собрано и куда они направляются.

Кроме того, периодически в прессе и социальных сетях публикуются сообщения о появлении в продаже с рук предметов армейского снабжения, например, сухих пайков. Хищения армейского имущества происходили и до начала войны в Украине: например, в 2017 году начальник управления ресурсного обеспечения Черноморского флота Юрий Осипенко был приговорён к трём годам и четырём месяцев колонии за кражу сухих пайков на сумму 2 млн рублей для последующей перепродажи.

Случаи хищения гуманитарной помощи происходили и в Украине. Правоохранительные органы сообщали о таких правонарушениях в Днепре, Одессе, Харькове и Ровенской области. Подозреваемые были арестованы, полиция и Генпрокуратура расследует их дела.