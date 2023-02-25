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На Сахалине убили 26 северных оленей из Красной книги

На севере Сахалина убили 26 северных оленей, в том числе беременных самок. Северный олень занесён в Красную книгу России. Прокуратура региона начала проверку.

Останки обнаружили местные жители. В соцсетях распространилось видео с расчленёнными животными. По предположению очевидцев, браконьеры загоняли оленей на снегоходах.

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В региональном агентстве лесного и охотничьего хозяйства уточнили количество погибших животных и сообщили, что браконьерам грозит уголовная ответственность с возмещением ущерба, нанесённого природе.

За незаконную охоту с использованием снегоходов браконьерам грозит штраф до миллиона рублей или до пяти лет лишения свободы.

В России обитают около 900 тысяч северных оленей (на Сахалине – порядка двух тысяч), за последние десятилетия их численность сократилась на 40%. Основная причина уменьшения популяции – охота и браконьерство.

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