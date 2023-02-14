На сахалинского студента донесли из-за спора с педагогом о войне

Студента Сахалинского морского колледжа обвинили в дискредитации армии России по доносу. Он поспорил с педагогом о войне в Украине. Об этом рассказал телеграм-канал "Осторожно, новости".

По информации телеграм-канала, второкурсник Анатолий К. заявил преподавателю, что не желает жить в стране, которая причастна "к убийствам мирного населения в Украине" и "захватнической войне". На 21-летнего студента донесли в полицию.

Там на него составили протокол по статье о дискредитации российской армии, сообщает телеграм-канал. Кроме того, утверждается, что полицейские изъяли учебную тетрадь студента, в которой обнаружили надпись в поддержку вооружённых сил Украины.