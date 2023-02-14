Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

На сахалинского студента донесли из-за спора с педагогом о войне

Студента Сахалинского морского колледжа обвинили в дискредитации армии России по доносу. Он поспорил с педагогом о войне в Украине. Об этом рассказал телеграм-канал "Осторожно, новости".

По информации телеграм-канала, второкурсник Анатолий К. заявил преподавателю, что не желает жить в стране, которая причастна "к убийствам мирного населения в Украине" и "захватнической войне". На 21-летнего студента донесли в полицию.

Там на него составили протокол по статье о дискредитации российской армии, сообщает телеграм-канал. Кроме того, утверждается, что полицейские изъяли учебную тетрадь студента, в которой обнаружили надпись в поддержку вооружённых сил Украины.

  • Административная статья о дискредитации российской армии появилась вскоре после её вторжения в Украину. Дискредитацией в России считается, например, употребление слова "война", а не "специальная военная операция" по отношению к войне в Украине.
  • Статья предусматривает штраф до 50 тысяч рублей, за повторное её нарушение грозит уголовное дело с наказанием до пяти лет колонии. По данным "Медиазоны", к середине декабря по статье о дискредитации было заведено более 5,5 тысячи дел.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG