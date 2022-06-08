Суд в городе Когалыме Ханты-Мансийского автономного округа оштрафовал местного жителя по статье о дискредитации российской армии. В полицию на него пожаловались коллеги, узнав о его антивоенной позиции. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на региональное управление МВД.

Как рассказали в полиции ХМАО, 56-летний обвиняемый "яро отстаивал свою позицию" против войны России в Украине и вёл дискуссии с коллегами. Сотрудники, несогласные с мнением мужчины, написали на него заявление в полицию. МВД провело проверку и составило протокол за "публичные действия, направленные на дискредитацию вооружённых сил России".

Суд счёл доводы полицейских достаточными для обвинительного приговора и назначил когалымцу штраф в 30 тысяч рублей.