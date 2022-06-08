Суд в городе Когалыме Ханты-Мансийского автономного округа оштрафовал местного жителя по статье о дискредитации российской армии. В полицию на него пожаловались коллеги, узнав о его антивоенной позиции. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на региональное управление МВД.
Как рассказали в полиции ХМАО, 56-летний обвиняемый "яро отстаивал свою позицию" против войны России в Украине и вёл дискуссии с коллегами. Сотрудники, несогласные с мнением мужчины, написали на него заявление в полицию. МВД провело проверку и составило протокол за "публичные действия, направленные на дискредитацию вооружённых сил России".
Суд счёл доводы полицейских достаточными для обвинительного приговора и назначил когалымцу штраф в 30 тысяч рублей.
- По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", с начала вторжения России в Украину по статье о дискредитации российской армии обвинили почти 2400 россиян. Им выписали штрафы общей суммой более 27 миллионов рублей.
- Согласно инфографике издания Sota, чаще всего по упомянутой статье штрафуют за традиционные формы протеста, в полтора раза меньше — за высказывания в интернете. На обвинения в устных антивоенных высказываниях приходится около 4% всех известных протоколов по данной статье.
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