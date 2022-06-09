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Художница Саша Скочиленко отправлена на психиатрическую экспертизу

Суд направил задержанную за антивоенную акцию петербургскую художницу Сашу Скочиленко на принудительную психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на её адвоката Яну Неповиннову. Предположительно, экспертиза займёт около трёх недель.

Мать Саши, Надежда Скочиленко, рассказала в комментарии изданию "Сота", что на стационарном обследовании настоял следователь, хотя сами психиатры предлагали пройти экспертизу амбулаторно.

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