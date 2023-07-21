На российскую свалку пожаловались Лукашенко – чтобы тот сказал Путину

Жители станицы Полтавской в Краснодарском крае обратились к Александру Лукашенко с просьбой рассказать президенту России Владимиру Путину о мусорной свалке. Об этом пишет "Кедр".
Станичники решили обратиться к белорусскому руководителю "от отчаяния, потому что российские власти их не слышат", объяснила глава движения "Полтавская против свалки" Наталья Гаряева. По её словам, мусорный полигон планируют расширять в сторону домов, хотя ранее губернатор региона обещал, что этого не будет.
Глава района, центром которого является Полтавская, Юрий Васин заявил, что жители Полтавской могут жаловаться, "куда посчитают нужным", но полигон в станице "расположен на законных основаниях". Семья Васина владеет компанией, которая занимается вывозом отходов на этот полигон, отмечает "Кедр".
- Активисты Полтавской уже несколько лет требуют закрыть мусорный полигон, который, по их словам, отравляет воздух, землю и оросительные каналы, питающие рисовые поля. 40% всего российского риса выращивается именно в Полтавской, пишет "Кедр".
- Станичники неоднократно жаловались местным властям, писали в Генеральную прокуратуру и в администрацию президента. В знак протеста против свалки жители Полтавской проводили народные сходы и перекрывали дорогу, ведущую на полигон. Власти отвечали задержаниями и штрафами за проведение несогласованных митингов.
- Во время июньского мятежа ЧВК "Вагнер" в России Лукашенко провёл переговоры с главой группировки Евгением Пригожиным, после чего тот прекратил свой "поход на Москву".
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