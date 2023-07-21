На российскую свалку пожаловались Лукашенко – чтобы тот сказал Путину

Жители станицы Полтавской в Краснодарском крае обратились к Александру Лукашенко с просьбой рассказать президенту России Владимиру Путину о мусорной свалке. Об этом пишет "Кедр".

Станичники решили обратиться к белорусскому руководителю "от отчаяния, потому что российские власти их не слышат", объяснила глава движения "Полтавская против свалки" Наталья Гаряева. По её словам, мусорный полигон планируют расширять в сторону домов, хотя ранее губернатор региона обещал, что этого не будет.

Глава района, центром которого является Полтавская, Юрий Васин заявил, что жители Полтавской могут жаловаться, "куда посчитают нужным", но полигон в станице "расположен на законных основаниях". Семья Васина владеет компанией, которая занимается вывозом отходов на этот полигон, отмечает "Кедр".