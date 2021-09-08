На учениях в Норильске погиб глава МЧС Евгений Зиничев

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб во время учений в Норильске, спасая человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Он оказался первым российским министром, погибшим во время исполнения обязанностей.

Министр был постоянным членом Совета безопасности России, в который входят руководители всех силовых структур, министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин и другие ключевые чиновники.

По данным РБК, Зиничев погиб во время ведомственной съёмки, когда пытался удержать поскользнувшегося у края обрыва сотрудника съемочной группы. Оператор тоже погиб.

Зиничеву было 55 лет. Он возглавлял МЧС с мая 2018 года. С 1987 года Зиничев служил в КГБ СССР, а с 2006 по 2015 год работал в личной охране Владимира Путина. В июне 2015 года занял пост начальника УФСБ по Калининградской области, а через год стал и.о. губернатора региона. Однако менее чем через три месяца покинул этот пост по собственному желанию и был назначен замдиректора ФСБ.

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На должности главы МЧС Евгений Зиничев сменил Владимира Пучкова, который ушел с поста министра после пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", в котором погибли 60 человек.