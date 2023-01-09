В Самаре отказались публиковать списки погибших в Макеевке

Военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин отказался публиковать списки российских военных, погибших в новогоднюю ночь от ракетного удара в Макеевке. Он заявил, что перечнем погибших могут воспользоваться иностранные разведки. Ранее родственники самарских мобилизованных жаловались, что у них нет информации о том, живы их близкие или нет. Петицию в интернете с требованием обнародовать списки погибших и живых на конец 9 января подписали почти 50 тысяч человек.

По словам Алексея Вдовина, списки погибших являются конфиденциальной информацией, которая может быть предоставлена только членам их семей, если они обратятся за ней. Он также сказал, что "по ряду военнослужащих" военкоматы сами оповестят их родных.

Ракетный удар по городу Макеевка в Донецкой области был нанесён вооружёнными силами Украины в ночь с 31 декабря на 1 января. Было полностью разрушено здание профтехучилища, где размещались российские военнослужащие. Среди них было много мобилизованных из Самары и области. Министерство обороны России заявило о 89 погибших. Украинская сторона оценила число погибших в 400, сообщив также о 300 раненых. Очевидцы говорят о "сотнях" погибших и пострадавших.

3 января в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани прошли траурные митинги. Как сообщает издание "Важные истории", жёны мобилизованных рассказали, что им не предоставляют данные, кто из их мужей жив, а кто погиб, и где сейчас находятся выжившие. Связи почти ни с кем из них нет, военкоматы чаще всего отказывают родственникам в информации.