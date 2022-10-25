На вручение Нобелевских премий не пригласят послов России и Беларуси

Нобелевский фонд решил не приглашать на церемонию вручения наград в Стокгольме 10 декабря послов России и Беларуси. В сообщении организации говорится, что решение принято из-за войны в Украине.

Ежегодно приглашение на мероприятие получают, в том числе, главы всех работащих в Швеции дипмиссий.

Помимо российского и белорусского послов в присутствии на церемонии в этом году отказано лидеру ультраправой партии Йимми Окессону, отмечает "Медуза".

В нынешнем году представители России и Беларуси оказались в числе лауреатов Нобелевской премии мира. Ими стали российское правозащитное общество "Мемориал", ликвидированное Верховным судом, белорусский правозащитник Алесь Беляцкий, который уже больше года находится в СИЗО, а также украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод".