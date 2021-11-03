На выборах губернатора Вирджинии победил республиканец

В США республиканец Гленн Янгкин победил на выборах губернатора штата Вирджинии – одной из нескольких гонок, за которыми внимательно следили по всей стране.



Янгкин одержал победу над демократом Терри Маколиффом, бывшим губернатором Вирджинии. После подсчета большинства бюллетеней Янгкин получил 51 процент голосов, Маколифф – 48 процентов.



Демократы и республиканцы присматриваются к выборам 2022 года, когда будут переизбираться все 435 членов Палаты представителей, пишет "Голос Америки". В настоящее время у демократов есть небольшое преимущество в Палате представителей и Сенате, и потеря контроля над любой палатой осложнит реализацию законодательной повестки президента-демократа Джо Байдена.



Результаты выборов в Вирджинии указывают на недавнее изменение предпочтений избирателей. Макколиф проиграл после того, как он лидировал в опросах в последние месяцы перед выборами. Считается, что жители штата, как и в среднем по стране, разочарованы результатами работы Байдена в Белом доме, поэтому демократы потеряли поддержку.

Кроме того, несколько крупных городов в США выбирали мэров. Так главой Нью-Йорка стал демократ Эрик Адамс. Он сменит на этом посту демократа Билла де Блазио, который занимал должность два срока.

Адамс – бывший полицейский. Он стал вторым в истории темнокожим главой Нью-Йорка за всю историю. Первым в начале 1990-х годов был демократ Норман Динкинс.

А в Бостоне на выборах мэра победу одержала Мишель Ву – дочь эмигрантов из Тайваня. До этих выборов на протяжении 200 лет мэрами Бостона были исключительно белые мужчины.