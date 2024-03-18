Наблюдательницу в Москве арестовали на 12 суток из-за полосатой кофты

Коптевский районный суд Москвы арестовал на 12 суток врача-реаниматолога Веру Индиенко. Ей вменена статья о демонстрации экстремистской символики. Как сообщает издание The Insider, "экстремистской символикой" суд счёл фотографию Индиенко в белой кофте с синей полосой, которую врач опубликовала в соцсетях. По мнению суда, сочетание белых и синих полос отсылает к символике легиона "Свобода России", признанного российскими властями экстремистским.
Вера Индиенко работала наблюдателем от КПРФ на президентских выборах и была задержана полицией непосредственно на избирательном участке 16 марта. На суде она признала, что действительно публиковала своё фото в полосатой кофте, но это было около трёх лет назад и не имело никакого отношения к легиону "Свобода России".
По сообщению издания "Агентство", после задержания к Индиенко не допустили адвокатов. Она рассказала, что в отделе полиции ей на голову надели мешок, оскорбляли её и избили.
- Белый флаг с поперечной синей полосой стал стихийным символом антивоенно настроенных россиян вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. У этого символа нет единого автора. Его используют многие оппозиционные политические движения. Кроме того, его размещают на рукавах участники воюющего на стороне Украины легиона "Свобода России", который, как утверждают его представители, состоит из россиян. В марте 2023 года Верховный суд России признал организацию террористической. После этого россиян стали штрафовать за бело-сине-белый флаг как за "террористическую символику".
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