Наблюдательницу в Москве арестовали на 12 суток из-за полосатой кофты

Коптевский районный суд Москвы арестовал на 12 суток врача-реаниматолога Веру Индиенко. Ей вменена статья о демонстрации экстремистской символики. Как сообщает издание The Insider, "экстремистской символикой" суд счёл фотографию Индиенко в белой кофте с синей полосой, которую врач опубликовала в соцсетях. По мнению суда, сочетание белых и синих полос отсылает к символике легиона "Свобода России", признанного российскими властями экстремистским.

Вера Индиенко работала наблюдателем от КПРФ на президентских выборах и была задержана полицией непосредственно на избирательном участке 16 марта. На суде она признала, что действительно публиковала своё фото в полосатой кофте, но это было около трёх лет назад и не имело никакого отношения к легиону "Свобода России".

По сообщению издания "Агентство", после задержания к Индиенко не допустили адвокатов. Она рассказала, что в отделе полиции ей на голову надели мешок, оскорбляли её и избили.