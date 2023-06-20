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Село в Бурятии решило сменить бело-сине-белый флаг

Администрация села Сосново-Озёрское в Бурятии решила сменить бело-сине-белый флаг "в свете последних событий". Об этом изданию "Подъём" сообщил глава села Этигел Дондоков.

По его словам, флаг был утверждён ещё в 2011 году, "поэтому каких-либо намерений дискредитировать государство и военные силы за администрацией не возникало". Сейчас в селе ждут макет нового флага. Дондоков уточнил, что претензий к флагу со стороны полиции не было, но администрация "всё равно просит прощения за неудобство".

Изначально бело-сине-белый флаг использовали протестующие против вторжения России в Украину. Позже его стали размещать на рукавах участники воюющего на стороне Украины легиона "Свобода России", который, как утверждают его представители, состоит из россиян. В марте 2023 года Верховный суд России признал организацию террористической. После этого россиян стали штрафовать за бело-сине-белый флаг как за "террористическую символику".

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