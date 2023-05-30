Суд в Зеленограде признал бело-сине-белый флаг символикой террористов

Суд в Зеленограде назначил штраф местной жительнице за демонстрацию бело-сине-белого флага. Её признали виновной в публичная демонстрации символики террористической организации. Об этом сообщило агентство РИА "Новости".

Бело-сине-белый флаг с начала войны используются частью российских антивоенных активистов и оппозиции. Кроме того, он нанесён на нашивки легиона "Свобода России", воюющего в составе украинских сил. Его Верховный суд в феврале признал террористической организацией.

Флаг в список экстремистских материлов в России не вносился. Однако граждан уже штрафовали за использование бело-синих цветов по административной статье о дискредитации армии.

В этот раз жительница Зеленограда, как утверждается, демонстрировала флаг на регистрационном номере своей машины. Сама она утверждает, что на номере просто выцвел красный цвет из российского триколора.