Китай представил план для окончания войны России с Украиной

МИД Китая представил план по урегулированию войны России с Украиной. Документ содержит 12 пунктов, которые, по мнению Пекина, будут способствовать завершению боевых действий.
В частности, КНР призывает уважать суверенитет всех стран, согласно международному законодательству и принципам Устава ООН. Пекин настаивает на гарантиях суверенитета и территориальной целостности всех стран.
КНР говорит о необходимости отказаться от менталитета холодной войны, призывает серьёзно относиться к безопасности отдельных стран и не допускать формирования лагерных противостояний.
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