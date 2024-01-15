Над Азовским морем, возможно, сбит российский самолёт-разведчик А-50

Над Азовским морем, как утверждают украинские СМИ, был сбит российский самолёт-разведчик А-50.

Изначально информация о сбитом самолёте и подбитом российском бомбардировщике Ил-22М появилась в ночь на понедельник в телеграм-каналах депутатов Верховной рады Украины Юрия Мысягина и Александра Федиенко.

"А-50 сбит, а ИЛ-22 подбит, последний находился в воздухе и пытался добраться до ближайшего аэродрома, однако исчез с радаров после начала понижения в районе Керчи", - утверждает замглавы комитета Верховной рады по вопросам обороны Юрий Мысягин.

Позже эти сведения подтвердили "РБК-Украина" со ссылкой на украинских военных и "Громадське" со ссылкой на Главное управление разведки.

По информации СМИ, А-50 был сбит, а другой российский военный самолёт — Ил-22М — получил повреждения.

А-50 исчез с радаров и прекратил отвечать на запросы российской тактической авиации, а позже пилот российского Су-30 обнаружил "воспламенение и падение неустановленного воздушного судна", отмечает "РБК-Украина".

Источник издания также предоставил предполагаемый перехват разговора пилота бомбардировщика Ил-22М, который запросил у диспетчера экстренную посадку в аэропорту Анапы.

Минобороны России официально не комментировало информацию об ударах по самолётам.

Близкий к министерству обороны России телеграм-канал "Рыбарь" в качестве одной из версий случившегося называет "дружественный огонь" российской ПВО.