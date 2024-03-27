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Над Белгородской областью сбили 18 ракет – есть раненый

В ночь на 27 марта на подлёте к Белгороду сбили 18 ракет, выпущенных украинской армией из ракетной установки "Вампир". Об этом сообщают Минобороны России и губернатор региона Вячеслав Гладков.

По сведениям Гладкова, в результате отражения атаки ВСУ пострадал один человек: у него осколочные ранения поясничной области, его госпитализировали. Также повреждены автомобили и жилые дома: у них выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.

Гладков отметил, что большинство белгородцев не одобрили отказ от воздушной тревоги по ночам, поэтому сегодня сирену включали вновь.

Кроме того, Гладков рассказал, что из Белгородской области эвакуированы уже 2,8 тысячи детей. По его словам, всего в загородные лагеря других регионов планируется вывезти около девяти тысяч детей до конца этой недели.

Ранее Владимир Соловьёв в эфире своего шоу назвал белгородцев, которые жалуются на обстрелы, тварями и призвал их заткнуться. В ответ на странице шоу во "ВКонтакте" стали оставлять гневные комментарии. После этого комментарии закрыли.

  • После начала полномасштабного вторжения России в Украину российские регионы – больше всех Белгородская область – регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. Минобороны России отчитывается о "пресечении" украинских атак и сообщает о сбитых ракетах и дронах над территорией России. Есть разрушения и жертвы. В большинстве случаев Киев эти сообщения не комментирует.

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