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Рабочие "Лады-Ижевск" обратились с открытым письмом к Путину

Рабочие Ижевского автомобильного завода обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину. Они утверждают, что завод уже пять месяцев находится в простое из-за отсутствия импортных деталей для сборки автомобилей "Lada Vesta" - своей главной продукции. Кроме того, сообщают они, даже если производство "Lada Vesta" возобновится, то руководство "Автоваза" намерено перенести его на завод в Тольятти, а в Ижевске производить электромобили - но, поскольку в России нет инфраструктуры для электромобилей, это окончательно похоронит ижевский завод, считают рабочие.

В открытом письме, которое опубликовано во Вконтакте профсоюзной организации "ИжАвто", утверждается, что сборочное производство "Lada Vesta" на заводе фактически остановлено. Для выживания коллектива используется федеральная программа поддержки - временные работы. Высококвалифицированные специалисты красят стены, стригут траву и собирают мусор.

"На сегодняшний день российского в лучшем российском автомобиле – всего 40%. Все остальное привозилось из-за границы," - отмечают авторы письма. Они сообщают, что вновь назначенный главой "Автоваза" Максим Соколов заявил, что вероятный вариант возобновления производства "Lada Vesta" – вторая половина 2023 года. К этому моменту могут быть найдены поставщики, которые заменят иностранных.

Кроме того, рабочие обеспокоены планами "Автоваза" перенести сборку "Lada Vesta" - даже если проблема с комплектующими будет решена - на завод в Тольятти. Ижевскому заводу предлагается собирать электромобили "Lada Largus". По мнению рабочих, в России, в особенности вне Москвы, отсутствует инфраструктура для электромобилей, и продажи "Ларгусов" не превысят 1 тыс. машин в год, что приведет к вынужденному сокращению коллектива завода на 70%.

Рабочие просят президента Путина вмешаться и не допустить "уничтожения лучшего автозавода России".

  • Экономические санкции, введенные США и странами Евросоюза против России после ее военного вторжения в Украину, нанесли серьезный удар по российской автомобильной промышленности. Были остановлены поставки в РФ импортных комплектующих, из-за чего крупнейший российский производитель "Автоваз" практически остановил работу. Французская компания Renault, владевшая сборочным производством в Москве, ушла с российского рынка; в мае мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что ее завод, перешедший в государственную собственность, будет выпускать автомобили марки "Москвич". Также прекратили свою деятельность в России марки Volkswagen, Skoda, BMW и Mercedes-Benz.
  • В мае правительство России разрешило выпуск автомобилей по нормам начала 1990-х годов. У новых машин не обязательно наличие подушек безопасности, преднатяжателей ремней безопасности, они не обязаны соответствовать экологическим нормам "Евро".
  • В апреле 2022 года продажи новых автомобилей в России сократились на 78,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

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