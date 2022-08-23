НАСА сообщило о готовности к первому старту ракеты для лунной программы

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США сообщило о готовности к первому старту сверхтяжёлой ракеты-носителя SLS, предназначенной для полёта к Луне. "Мы готовы к запуску", — заявил заместитель главы НАСА, астронавт Боб Кабана на брифинге после проверки готовности к полёту.

Пусть ракеты-носителя в паре с космическим кораблем “Орион” запланирован на 29 августа с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Резервными датами назначены 2 и 5 сентября, передаёт Голос Америки.

Цель полёта — подвергнуть SLS, считающуюся самой мощной ракетой в мире, стресс-тесту во время реальной работы, прежде чем она будет признана готовой к перевозке астронавтов. Запущенный ей корабль должен будет провести шесть недель на орбите Луны, после чего вернуться обратно на Землю.

В случае успеха миссии, астронавты отправятся на орбиту Луны уже во втором полёте в 2024 году. Ещё через год планируется отправить миссию с высадкой на спутник. В последний раз человек был отправлен к Луне в 1972 году, на корабле "Аполлон-17".