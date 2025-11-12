Настоящее Время представляет документальный сериал о Радио Свобода

12 ноября на телеканале Настоящее Время и на сайте "Свободы" состоится премьера первого эпизода документального сериала, приуроченного к 30-летию начала работы Радио Свободная Европа/Радио Свобода в Праге.

Пятисерийная лента "За нашу Свободу" создана творческой группой Настоящего Времени - продюсером Виктором Кульганеком, режиссёром Максимом Мироновым, редактором Анной Мороз. Фильм посвящен истории журналистского коллектива Русской службы Радио Свобода после переезда станции из Мюнхена в 1995 году и до наших дней.

Перед зрителем проходит драматическая панорама мировой и российской истории последних трех десятилетий, отраженная в передачах и материалах "Свободы": от первой войны в Чечне и террористических атак в США 11 сентября 2001 года до прихода к власти в России Владимира Путина, терактов в московском театральном центре на Дубровке, в Беслане и полномасштабного вторжения России в Украину.

Для создания сериала взяты большие интервью у 20 журналистов Русской службы, отобраны материалы из богатого редакционного видео- и фотоархивов. Параллельно с показом эпизодов сериала в радиоэфир "Свободы" будут выходить полноформатные беседы с участниками проекта — журналистами Русской службы.

Первую часть юбилейного сериала - "Нас уже пытались закрыть" - смотрите сегодня в 19 часов по московскому времени, премьера на ютьюб-канале Настоящего Времени - в 19 часов в пятницу, 14 ноября.