НАТО оценила производство снарядов в России в три раза выше западного

Россия производит почти в три раза больше артиллерийских снарядов, чем США и страны Запада могут поставлять Украине. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на оценки Североатлантического союза. По данным источников канала, Москва производит в месяц 250 тысяч артиллерийских снарядов, западные страны могут производить для Украины 100 тысяч.

Артиллерийские заводы в России работают круглосуточно и в три смены, рассказал каналу чиновник НАТО. Кроме того, Москва покупает снаряды в других странах, преимущественно КНДР и Иране. "Россия ввела в игру все, что у нее есть, — сказал каналу представитель разведки. — Их военная машина работает на полной скорости".

Украинская армия, по сообщениям ряда источников, испытывает сейчас снарядный голод. Сообщается, что Россия использует в день около 10 тысяч снарядов, Украина — около 2000. Страны Запада ищут возможности купить необходимые снаряды на внешних рынках и увеличить производство.

В начале марте журнал Der Spiegel писал, что для большего производства снарядов западным странам может не хватать пороха. В материале отмечалось, что Китай, один из крупнейших производителей ключевого компонента оружейного пороха нитроцеллюлозы, остановил её поставки в Европу. Но, согласно независимым расследованиям, поставки продолжаются на российский рынок.