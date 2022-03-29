Запад предостерёг от потери бдительности в отношениях с Москвой

Лидеры США, Великобритании, Франции, Германии и Италии предостерегли страны Запада от утраты бдительности в отношении России – после того как Москва объявила о решении снизить военную активность вблизи Киева и Чернигова.

"Согласовано, что решимость западных стран не должна ослабевать, пока не прекратится ужас, который обрушился на Украину", - приводит заявление западных политиков офис британского премьер-министра Бориса Джонсона.

"Голос Америки" отмечает, что во вторник президент США Джо Байден побеседовал по телефону с лидерами четырех европейских государств. Его разговор с Джонсоном, президентом Франции Эммануэлем Макроном, германским канцлером Олафом Шольцем и итальянским премьер-министром Марио Драги был посвящён ситуации в Украине. Стороны обсудили, в том числе, ход украино-российских переговоров в Стамбуле и дальнейшие меры Запада по сдерживанию российской агрессии.

Заявление Москвы о сокращении активности армии РФ у Киева и Чернигова был сделано после завершения украино-российской встречи в Турции 29 марта. Джонсон и Байден выразили скептицизм. "Британский премьер подчеркнул, что оценки режиму Путина надо давать исходя из реальных действий, а не слов. Путин прокручивает нож в открытой ране Украины, пытаясь вынудить страну и её союзников капитулировать", - говорится в сообщении офиса Джонсона.

Джо Байден также заявил, что не поверит в то, о чём говорит Россия, пока не увидит результата её действий. И Байден, и Джонсон подчеркнули, что Запад должен оставаться сплочённым и решительным в отношениях с Москвой.

Разговор Байдена и европейских лидеров состоялся через два дня после возвращения президента США из турне по Европе.