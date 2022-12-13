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Нацполиция Украины нашла у депутата российской Госдумы 11 квартир в Киеве

Иллюстративная фотография - пленарное заседание Госдумы РФ 17 января 2019 года

Национальная полиция Украины нашла 11 квартир в Киеве, которые могут принадлежать депутату российской Государственной думы. В квартирах прошли обыски, сейчас решается вопрос о наложении ареста на недвижимость, сообщило ведомство.

Имя депутата не называется. Известно, что подозреваемый родился в 1968 году в Мариуполе Донецкой области. По сообщению ведомства, он поддерживал ввод войск в Украину и был награжден медалью "За освобождение Мариуполя" после захвата города российскими военными. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Под описание подходит депутат Госдумы от "Единой России" Дмитрий Саблин. Он родился в Мариуполе, служил в МЧС России, позже стал депутатом нескольких созывов, был членом Совета Федерации. Ранее депутат активно участвовал в общественной жизни Мариуполя, за что в 2013 году получил звание почётного гражданина города.

Саблин заявил РИА "Новости", что у него нет собственности в Киеве. Депутат активно поддерживает войну в Украине и, как утверждалось, участвовал в боевых действиях.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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