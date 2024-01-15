Науру разорвала дипотношения с Тайванем ради Китая

Микронезийская страна Науру разорвала связи с Тайванем. После этого в мире осталось 12 государств, поддерживающих официальные отношения с Тайванем как с независимым государством.

Власти Науру заявили, что будут стремиться к возобновлению отношений с Китаем, который считает Тайвань своей провинцией. "Такое изменение политики – первый важный шаг в развитии Науру", – пояснило руководство страны.

Китай приветствовал решение Науру. Её желание восстановить связи с Китаем "ещё раз показывает, что принцип "одного Китая" – это то, куда движется мировое мнение и куда изгибается дуга истории", говорится в заявлении китайского МИД.

Посол Науру на Тайване был застигнут этим решением врасплох, передаёт Associated Press. "Мне нечего сказать. Об этом объявило моё правительство. Мне сказали собирать вещи и уезжать", – сказал он агентству.

Решение разорвать дипломатические связи с Тайванем Науру приняла спустя всего день после президентских выборов на Тайване. На них победил кандидат, занимающий более радикальную позицию по Китаю.

Науру уже прекращала дипотношения с Тайванем в 2002 году, однако в 2005 году их восстановила. На данный момент дипломатические отношения с Тайванем сохраняют 11 стран ООН и Ватикан.

Науру уже прекращала дипотношения с Тайванем в 2002 году, однако в 2005 году их восстановила. На данный момент дипломатические отношения с Тайванем сохраняют 11 стран ООН и Ватикан.