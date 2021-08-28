Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Грани времени

Навальный поставил диагноз Путину. Немцов – на семь лет раньше. "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Алексей Навальный, Владимир Путин, коллаж

Мумин Шакиров и его гости подводят итоги 34-й недели 2021 года

Первое интервью Алексея Навального из Владимирской зоны. "Убийцы из ФСБ стали ездить со мной по стране буквально со следующего дня после того, как я объявил о том, что иду на выборы президента. Отдать приказ своей спецслужбе убить политического противника химическим оружием? Так себе идейка. Но Путин сделал это потому, что одержим какими-то своими страхами и идеями", – рассказал Алексей Навальный газете New York Times из застенка колонии.

Украина – тридцать лет без СССР. Потеря Крыма, война в Донбассе, безвизовый режим с Европой, военные парады в Киеве и Одессе. Сменяемость власти. День Независимости с шестым президентом.

"Дождь" – первая телекомпания-"иностранный агент" в России. 130000 евро от Еврокомиссии за освещение отношений между ЕС и Россией. Запретят ли "иностранным агентам" освещать выборы в РФ?

Владимир Путин накануне выборов в ГД залез в казну и вытащил оттуда полтриллиона рублей для пенсионеров и военных. Отблагодарят ли люди старшего поколения президента России "правильным" голосованием?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с экономистом Евгением Гонтмахером, главой аналитической группы движения "Голос" Станиславом Андрейчуком и народным депутатом Украины Ириной Фриз ("Европейская солидарность").

Видеоверсия программы

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Сказано на Эхе

Russian Echo Widget

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG