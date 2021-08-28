Первое интервью Алексея Навального из Владимирской зоны. "Убийцы из ФСБ стали ездить со мной по стране буквально со следующего дня после того, как я объявил о том, что иду на выборы президента. Отдать приказ своей спецслужбе убить политического противника химическим оружием? Так себе идейка. Но Путин сделал это потому, что одержим какими-то своими страхами и идеями", – рассказал Алексей Навальный газете New York Times из застенка колонии.

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