"Мы имеем дело с психически нездоровым человеком. Патологическим лжецом с маниями величия и преследования. Путин помешан на оккультизме и ходит с красной ниткой на запястье. Когда-нибудь выяснится, что президент России принимает решения по совету старца из леса или какого-нибудь покемона..." Алексей Навальный из застенков дал интервью газете "Нью-Йорк Таймс". Насколько адеватны его оценки Путина, путинского окружения, возможных реакций российского общества на западные санкции против путинских "кошельков", которые он предлагает? Обсуждают политолог Глеб Павловский, политик Яков Якубович и корреспондент отдела расследований еженедельника "Собеседник" Илья Давлятчин. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Эфир в 19.05
Полубезумный царь в кругу шаманов и покемонов
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