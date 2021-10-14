Навальный вошёл в тройку претендентов на премию Сахарова

Российский оппозиционер Алексей Навальный вошёл в короткий список претендентов на получение премии имени Андрея Сахарова, которую присуждает Европарламент.

Об этом сообщает "Немецкая волна". Короткий список огласили председатели двух комитетов Европарламента. Кроме Навального, на премию претендуют 11 афганских женщин и находящаяся в заключении бывший исполняющий обязанности президента Боливии Жанин Аньес.

Лауреат премии, присуждаемой "за свободу мысли", будет объявлен 21 октября.

Кандидатура Навального была выдвинута крупнейшей фракцией Европарламента - Европейской народной партией, а также третьей по числу депутатов фракцией либералов "Обновить Европу", с формулировкой "за его мужество в борьбе за свободу, демократию и права человека". Навального депутаты назвали "главным политическим оппонентом" президента России Владимира Путина, отметив выступления Навального против коррупции и репрессии, которым подвергаются он сам и его соратники.

Левые силы - социал-демократы и "зелёные" - номинировали афганских женщин, которые продолжают бороться за права человека в своей стране, несмотря на захват власти движением "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено).

Премию "За свободу мысли" имени правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира Андрея Сахарова, присуждают людям или организациям, отличившимся в деле защиты прав человека и основополагающих свобод. В прошлом году премию получили представители белорусской оппозиции, а в 2018 году ещё один заключённый российской колонии - украинский режиссёр Олег Сенцов. После освобождения он приехал в Европарламент и выступил перед депутатами лично.

Навальный в этом году был номинирован на Нобелевскую премию мира, однако её лауреатами стали двое журналистов - Мария Ресса с Филиппин и россиянин Дмитрий Муратов.

Алексей Навальный лишён свободы с января, когда он вернулся в Россию после лечения в Германии. Он содержится в колонии во Владимирской области. Отвечая накануне на вопрос о Навальном, президент России Владимир Путин, не называя его по имени, сказал, что он отбывает наказание не по политическим мотивам, а за уголовное преступление. Навальный осуждён по делу о мошенничестве, который он и его соратники считает сфабрикованным.