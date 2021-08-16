Наводнение на Кубани: эвакуированы 1,5 тысячи человек 

Сильные грозы начались на Кубани в прошлый четверг, 12 августа. За это время вода затопила 1 770 домов, 2 058 придомовых территорий, утонули десятки машин. В 14 муниципалитетах края ввели режим ЧС, сообщает издание “Правмир”.

Власти эвакуировали 1,5 тысячи человек. Пострадал в том числе санаторий “Черноморская зорька”, где отдыхали дети с инвалидностью.

“Горячей воды, чтобы помыться, нет второй день. Сушить вещи негде, уже плесенью попахивает. Электричества нет. Питьевая вода на вес золота, поступает небольшими партиями из кулера через фильтры. Но пить ее боязно из-за недавней вспышки кишечной инфекции в лагере”, – рассказала “Невским новостям” жительница Сыктывкара Евгения Миллер.

Из-за отключения электричества отдыхающие не могли позвонить родственникам и экстренным службам. Энергоснабжение восстановили лишь 16 августа, спустя два дня после того, как лагерь затопило.

Детей из других детских лагерей на Кубани – "Северянка", "Огонек", "Лебяжий берег" и "Ровесник"– эвакуировали.

Четырехмесячная норма осадков выпала за несколько часов и в Геленджике. Власти попросили жителей подготовиться к эвакуации, отключить в домах газ, электричество и воду и выйти на ближайшую возвышенность. Центр города обесточен.

В соцсетях жители региона выражают опасение, что из-за наводнения прорвет дамбу у поселка Сукко. Что приведёт к ещё большему затоплению городов.

Федеральные власти объявили в четырёх регионах Дальнего Востока – в Амурской области, Еврейской автономной области, Забайкальском и Хабаровском краях – чрезвычайную ситуацию федерального масштаба из-за наводнений, вызванных дождями.

В июле из-за непрекращающихся ливней в Крыму подтопило несколько населенных пунктов в Бахчисарайском районе. Основные села, пострадавшие от паводка, – Куйбышево, Соколиное, Голубинка, Аромат. Реки Бельбек, Коккозка и Бага вышли из берегов из-за сильных осадков.