NBC News: США могут пригласить Зеленского на Аляску

Белый дом рассматривает возможность пригласить президента Украины Владимир Зеленского на Аляску, где на следующей неделе должна пройти встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, возможный визит Зеленского "обсуждается". Еще один источник добавил, что "все очень надеются, что это произойдет".

На вопрос, приглашали ли США Зеленского на Аляску официально, высокопоставленный представитель Белого дома ответил: "Президент остается открытым для трехстороннего саммита с обоими лидерами. Сейчас Белый дом сосредоточен на планировании двусторонней встречи, о которой попросил президент Путин".

Источники телеканала CNN также заявили, что Белый дом не исключает возможность участия Зеленского в некоторых встречах. При этом один из чиновников подчеркнул, что любые встречи с участием Зеленского, скорее всего, произойдут после встречи Трампа и Путина.