"Мы за ценой не постоим". Питер Залмаев – о влиянии РФ в Африке

Владимир Путин из кожи вон лезет, демонстрируя лидерам африканских стран, что относится к ним с почтением. После саммита на Аляске президент ЮАР стал четвертым, которому позвонил Путин – после Лукашенко, Мирзиёева и Токаева.

В 2023 году в Москве созвали международную парламентскую конференцию "Россия-Африка" с личным участием Путина. Еще через полгода в Санкт-Петербурге Путин провел саммит "Россия-Африка". В опубликованной от его имени статье говорится, что Россия регулярно поставляет пшеницу африканским странам, в том числе безвозмездно, и тут же этой заботе противопоставляется вражеская "зерновая сделка", которая "беззастенчиво используется исключительно для обогащения крупного американского и европейского бизнеса, вывозившего и перепродававшего зерно из Украины". Проще говоря, вбивается клин между Африкой с одной стороны и Западом вместе с Украиной с другой. Одновременно Россия активно вкладывается в содержание многочисленных посольств в Африке, многие из которых были унаследованы ею со времен Советского Союза.

Зачем же России нужна Африка? В последние три года появилась особая задача: "правильное" голосование в ООН. Кремль хочет, чтобы как можно больше африканских стран если не поддерживали российские действия в Украине, то хотя бы воздерживались. С этой целью Лавров уже несколько раз посещал Африку, с этой же целью, не покладая рук, работает российская пропаганда в этих странах.

Как она это делает?

Именно это я изучал, объездив двадцать стран Африки за последние полгода.

РФ магически превращается из агрессора в жертву, гордо возглавившую новую антиимпериалистическую борьбу

Например, вводятся платформы, которые они называют альтернативой западным, типа WhatsApp. В Кении запустили Afree, то есть Africa + free, и через этот якобы нейтральный сервис вливается российская пропаганда, окрашенная антизападной и антиукраинской риторикой. В том числе путинские нарративы о том, что Запад имеет наглость критиковать действия России в Украине, в то время как он выкачивал все из своих колоний. Утверждается, что Советский Союз помогал в деколонизации начала 60-х, в борьбе с апартеидом, и африканцы должны быть благодарны России как правопреемнице совка. Такие зерна падают на благодатную почву. Политические элиты таких стран, как Зимбабве и Мозамбик, обучались в СССР либо в Китае и их ностальгические эмоции по поводу России очевидны.

Поэтому украинским дипломатам, и Зеленскому, который был в Претории три месяца назад, приходится напоминать: извините, ребята, но Украина тоже была частью Советского Союза, в Мозамбике с 70-х годов украинцы составляли до 70% корпуса докторов, инженеров, дипломатов.

Россия продвигает здесь и тот тезис, что агрессия против Украины – это просто демократизация, то есть мы везде освобождаем всех на свете: и украинцев хотим освободить от западных кураторов, и вас тоже. И на африканские аудитории реально действует аргумент, что Украина – это просто способ для Запада ослабить Россию, и таким образом РФ магически превращается из агрессора в жертву, гордо возглавившую новую антиимпериалистическую борьбу.

При этом война сильно ударила по бедным странам Африки, таким как Лесото, Бурунди, Малави, где люди порой живут менее чем на доллар в день. Для многих рост цен на зерно в результате блокады Одесского порта реально стал бедой, и российская пропаганда работала в три смены, доказывая, что Запад и Украина виновны в этом.

Наверное самый эффективный и часто используемый аргумент в пользу российской агрессии, отбеливающий действия России в Украине – это расширение НАТО. Якобы Путин пошел войной, дабы предотвратить вхождение Украины в этот враждебный альянс. Мне приходилось напоминать, что альянс не наступательный, а оборонительный, и разъяснять, какой прецедент "права сильного" будет создан в случае падения Украины. Например, пророссийский президент Венесуэлы Мадуро позарился на нефтедобывающую часть территории сопредельной Гайаны.

Запад теряет позиции в Африке

Мне приходится напоминать, насколько условны прочерченные европейцами границы в Африке, как часто они разделяют племенные территории. Все охотно кивают головами, когда я говорю, что ящик Пандоры будет открыт в случае такого прецедента, если более крупное государство сможет присвоить территорию меньшего соседа. Это как если бы зулусы ЮАР взглянули на свою карту и, увидев посередине независимое государство Лесото, объявили: "зачем нам такая "дырка" в стране, мы ведь братские народы?" Благодаря подобным аналогиям, мои собеседники лучше понимают происходящее между Россией и Украиной и подоплеку заявлений Путина, что Россия и Украина один народ.

В ЮАР, несмотря на то, что страна является членом-основателем БРИКС, демократия с независимыми медиа, поэтому у меня была возможность поделиться украинской позицией в ряде ведущих СМИ. И в целом, путешествуя по Африке, я встретил большую долю симпатии к Украине. Поскольку с начала войны Украина ввела программу Grain from Ukraine, по которой ряд африканских стран, в том числе Малави, Мозамбик и Замбия, получают бесплатно пшеницу, они знают, что Украина им помогает. Но многое зависит от того, является ли та или иная страна историческим союзником Советского Союза и России.

В той части мира, где я начал свое путешествие, – Папуа-Новая Гвинея, Самоа, Фиджи, Тонга – абсолютно проукраинские настроения, потому что там всегда было сильное влияние Запада и Россия там, по сути, не присутствует. В Африке, как я уже продемонстрировал, настроения разнятся и есть целый ряд стран, где произошли путчи, в том числе не без помощи вагнеровцев, которые и сейчас продолжают обслуживать путчистов в качестве телохранителей. Это ЦАР, Буркина-Фасо, Кот-д’Ивуар, где пророссийские правительства. Из Нигера и Мали выгнали американские и французские базы, и их место заняла Россия. В Буркина-Фасо президент Траоре играет роль "сильного хозяйственника", крепкой руки, и, соответственно, там тоже продвигается пропаганда, что Россия за порядок и искоренение коррупции.

Удастся ли расширить симпатии африканцев к Украине? Увы, мой прогноз не очень оптимистичен. Очевидно, что Запад оставляет свои позиции на континенте: французы закрывают базы, Америка свернула USAID и практически все программы поддержки африканских стран.

А свято место пусто не бывает. Китайцы активно инвестируют в строительство инфраструктурных проектов. Например, они строят скоростную железнодорожную линию, которая соединит крупнейшие города Танзании и протянется до Бурунди. Также китайские инвестиции направляются на реставрацию культурных объектов, таких как королевские могилы в островном государстве Тонга.

А где Китай, там явно не проукраинские настроения, поэтому, к сожалению, пока тенденция такова: Запад теряет позиции в Африке и так называемом "Глобальном Юге", а Китай и Россия укрепляют и расширяются.





Питер Залмаев – директор Евразийской демократической инициативы, украинский телеведущий

