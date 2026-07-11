"Не поможет в ближайшей перспективе". Производство ракет для Patriot в Украине

Одним из главных итогов саммита НАТО в Анкаре стало заявление Дональда Трампа о готовности разрешить Украине самой производить ракеты для систем ПВО Patriot – в которых Киев остро нуждается, чтобы отражать российские удары баллистическими и крылатыми ракетами. Насколько реально наладить в Украине производство боеприпасов для Patriot, в какие сроки это может быть сделано и какие альтернативные решения есть у Украины?

Боеприпасы для Patriot с индексом PAC-3 MSE Missile Segment Enhancement, усовершенствованная версия ракеты PAC-3, более быстрая и маневренная благодаря более мощному твердотопливному ракетному двигателю и увеличенным хвостовым стабилизаторам, которые способны сбивать российские ракеты "Искандер-М" или их версию, "Кинжал", производит в США компания Lockheed Martin. Запасы PAC-3 MSE истощились из-за войны на Ближнем Востоке, во время которой, как подсчитал американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS), Соединенные Штаты израсходовали до 2/3 собственных запасов этих ракет, более 1430 штук. Европейские запасы ракет для Patriot уменьшились из-за поставок Украине, при этом те страны ЕС, у которых они есть, например, Польша, хотят сохранить у себя "базовый минимум" средств для отражения возможных российских ударов.

Украина не может позволить себе сидеть сложа руки: во время последней массированной атаки на Киев украинская ПВО не смогла сбить ни одной российской ракеты. Как уверены эксперты – в первую очередь из-за отсутствия противоракет для систем Patriot. Но может ли быть выходом лицензионное производство этих вооружений в самой Украине? В пятницу, 10 июля, энтузиазм Украины и ее союзников по этому поводу охладило агентство Reuters, написавшее, что речь идет о наладке производства ракет лишь после окончания войны с Россией.

"Этот план по-прежнему нереализуем"

О готовности рассмотреть вопрос предоставления Украине лицензии на производство ракет для Patriot еще в июне 2026 года заявили лидеры стран "Большой семерки" по итогам саммита G7 во Франции.

Этому предшествовал разговор Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, во время которого украинский президент поднимал вопрос о передаче лицензий на производство противобаллистических ракет.

Позже агентство Bloomberg написало, что из-за нехватки ракет PAC-3 после войны с Ираном Дональд Трамп намерен обратиться к американским оборонным компаниям с просьбой наладить лицензионное производство этих ракет в Европе и Украине.

7 июля компания Lockheed Martin сообщила, что США, Германия, Нидерланды, Польша и Швеция договорились создать в Европе совместный центр технического обслуживания ракет PAC-3. Ранее Польша также получила от Госдепартамента США предварительное разрешение на производство ракет PAC-3 MSE для систем Patriot.

Основной проблемой на этом пути – как для Украины, так и для других потенциальных производителей американских ракет по лицензии – является длительный срок запуска такого производства, сложность логистических цепочек и строгий контроль со стороны США.

"В Японии ракеты PAC-3 выпускает по лицензии компания Mitsubishi Heavy Industries. Нужно понимать, насколько это мощная компания. Тем не менее, чтобы развернуть производство – причем речь идет даже не о полном цикле, а только о сборке, – потребовалось два года на базе очень развитой промышленности. Общий срок от начала переговоров до запуска производства составил примерно четыре года", – говорит украинский военный эксперт, главный редактор сайта Defense Express Олег Катков.

В качестве еще одного примера он приводит Германию, где с 1980-х годов обслуживали более простые ракеты PAC-2, а в сентябре 2024 года начали строить производственную линию для их выпуска. Ожидается, что первая партия таких ракет поступит в распоряжение Бундесвера лишь в сентябре 2027 года.

Другие эксперты настроены еще более скептично.

"Я не разделяю мнение, что Украина способна наладить лицензионное производство" ракет PAC-3, – говорит в интервью Радио Свобода Валерий Романенко, бывший офицер украинских войск ПВО, а ныне преподаватель Национального авиационного университета в Киеве.

"Во-первых, все наши предприятия находятся под ударами российских баллистических ракет, и сегодня мы не можем обеспечить их защиту. Во-вторых, мы столкнемся с теми же проблемами, что и нынешний производитель, – с нехваткой комплектующих", – отмечает Романенко.

"Возможно, Трамп и дал свое одобрение, но этот план по-прежнему нереализуем", – считает Дженнифер Кавана, старший научный сотрудник и директор по военному анализу американского аналитического центра Defense Priorities.

"Украине еще предстоит построить производственные мощности, соответствующие требованиям экспортного контроля, преодолеть дефицит комплектующих и пройти через множество юридических процедур, предусмотренных американским законодательством. Даже если Украина начнет производить ракеты для Patriot, речь будет идти о небольших объемах, причем не раньше, чем через год или даже несколько лет. Это не поможет Украине в ближайшей перспективе", – считает эксперт.

Кавана также указывает на риск утечки секретных технологий.

"Передача этих технологий Украине сопряжена с огромными рисками. На мой взгляд, если лицензии действительно будут выданы, весьма вероятно, что технологии в итоге окажутся в распоряжении России и Китая", – говорит она.

"Бутылочные горлышки"

В Вашингтоне хорошо понимают проблему разрыва между возможностями производства сложных и дорогих ракет и скоростью их расходования в условиях вооруженных конфликтов – поэтому Пентагон просит крупных американских производителей, в том числе напрямую не связанных с "оборонкой", изучить возможность производства вооружений или расширить уже существующие мощности.

Во время войны с Ираном США ежедневно расходовали примерно 225 ракет для Patriot в день, в то время как завод Lockheed Martin за это же время производит в среднем всего 1,7 ракеты. В январе 2026 года Пентагон и Lockheed Martin заключили семилетнее рамочное соглашение, предусматривающее увеличение производства PAC-3 с 600 ракет в год до 2000 к 2030 году.

О логистических сложностях производства ракет для систем Patriot в мае 2026 года подробно писал американский Институт исследований внешней политики (FPRI). Здесь действует принцип "бутылочного горлышка": производительность или пропускная способность любого проекта не может превышать его самого "узкого" места.

В случае с ракетами для Patriot такое "бутылочное горлышко" находится на уровень или несколько уровней ниже основного подрядчика, – отмечают в своей статье аналитики FPRI.

Компания Boeing производит активную радиолокационную головку самонаведения для каждой ракеты PAC-3 на единственном предприятии в Хантсвилле, штат Алабама, и в 2025 году поставила лишь около 650–700 таких головок. Пентагон в апреле 2026 года заключил рамочное соглашение, направленное на утроение производства головок самонаведения. Как пишут авторы доклада FIPRI, это признание того, что возможности финальной сборки не имеют значения, если поставщики на более низких уровнях цепочки не способны обеспечить необходимый объем производства.

Та же логика, по мнению авторов исследования, применима к твердотопливному ракетному двигателю ракеты: его производит компания Aerojet Rocketdyne, входящая в состав оборонного концерна L3Harris. Недавние инвестиции Пентагона в размере миллиарда долларов в эту компанию подчеркивают уязвимость: ее двигатели являются критически важным компонентом не только для Patriot, но и для программ THAAD, Tomahawk и Standard Missile. Здесь одно из главных "бутылочных горлышек" – долгое время, требуемое для правильного отверждения топливной массы.

Лицензионная "отверточная сборка" ракет PAC-3 в Европе или даже в Украине в реалистичном сценарии не позволит убрать из логистической цепочки это и другие "узкие места".

Что делать Украине?

Украина действительно оказалась в сложной ситуации с защитой своего неба, считают эксперты, опрошенные украинской службой Радио Свобода. Тем не менее, есть несколько вариантов, которые позволят стране в будущем хотя бы частично противостоять российским баллистическим ударам.

Просить ракеты-перехватчики у партнеров

Эту идею эксперты оценивают как сомнительную. В условиях сохраняющейся неопределенности, дефицита ракет и роста их стоимости даже самые преданные союзники Киева пока не соглашаются передать свои ракеты-перехватчики в обмен на обещание получить новые лишь в 2026–2027 годах, когда, согласно планам, будут выполнены размещенные ранее украинские заказы.

В Польше вопрос о возможной поставке ракет для Patriot Украине вызвал политический скандал: вице-спикер Сейма и представитель оппозиционной партии "Конфедерация" Кшиштоф Босак обвинил правительство в якобы тайной передаче Украине "дорогих и труднодоступных" ракет. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в ответ сказал, что предпочел бы, чтобы переданные Киеву "польские" противоракеты для Patriot перехватывали российские ракеты над Украиной вместо того, чтобы те "долатали до Польши".

"Все понимают, что сейчас ситуация в мире крайне нестабильна, в том числе и в Европе. Мы видим множество сообщений о том, что возможна агрессия против Польши или стран Балтии. Именно поэтому многие государства сегодня стараются сохранить собственные запасы ракет для Patriot", – считает советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Закупить альтернативные системы

С момента появления комплекса Patriot в 1980-х годах он стал основным средством противоракетной обороны от баллистических угроз в странах НАТО и государствах–партнерах США. Лишь в 2021 году Италия и Франция приступили к модернизации своей системы SAMP/T, чтобы она могла эффективно противодействовать баллистическим ракетам.

Для этого комплекс, помимо новой радиолокационной станции, должен получить новую ракету-перехватчик – Aster 30 Block 1 NT (B1NT).

Проект получил название SAMP/T NG (Nouvelle Génération, "новое поколение"). В ноябре 2025 года Украине пообещали поставить восемь таких комплексов, по шесть пусковых установок в каждом. Тогда же заявлялось, что именно Украина станет первой страной, где будет развернуто новое поколение этих систем.

Однако первые комплексы в итоге были направлены странам–разработчикам проекта, Франции и Италии.

"Пока это фактически опытные батареи, находящиеся в опытной эксплуатации. Они буквально несколько месяцев назад завершили испытательные стрельбы на полигоне", – говорит Олег Катков.

По словам эксперта, главной проблемой могут оказаться не сроки поставки самих батарей, а наличие ракет-перехватчиков к ним. Франко-итальянский консорциум Eurosam MBDA производит их значительно меньше, чем, например, Lockheed Martin (напомним, последняя выпустит в этом году около 700 ракет для Patriot – этого хватит на отражение около десяти российских ракетных ударов по Киеву, подобных недавним). Кроме того, ракеты Aster 30 Block 1 NT производятся чрезвычайно долго: в 2022 году изготовление одной ракеты занимало 42 месяца. В этом году компания рассчитывает сократить этот срок до 18 месяцев.

Одной из причин столь длительного производства являются не самые простые пути между предприятиями: как отмечает Defense Express, в процессе сборки одну ракету (состоящую из более чем 10 тысяч компонентов) могут несколько раз перевозить через Альпы между производственными площадками во Франции и Италии.

"SAMP/T NG еще только предстоит доказать, что эта система способна в реальных боевых условиях эффективно перехватывать баллистические ракеты. Будем очень надеяться, что это удастся", – говорит Олег Катков.

Разработать собственную систему

"У нас должна быть европейская противобаллистическая система. Мы ведем переговоры с несколькими государствами, работаем в этом направлении, ставим задачи нашим компаниям и так далее. Но нам нужно за год создать собственную противобаллистическую систему", – заявил президент Владимир Зеленский 19 апреля.

Месяц спустя главный конструктор украинской компании Fire Point Денис Штилерман раскрыл подробности украинского проекта противоракетной системы "Фрея". По его словам, вместо создания комплекса "с нуля" новая система будет состоять из существующих европейских компонентов: радара дальнего обнаружения, радиолокационной станции, командного пункта и других элементов. Для управления этим "зоопарком" технологий планируется использовать протокол обмена данными Link 16, который называют "Wi-Fi НАТО".

Единственным полностью новым элементом проекта станет ракета FP-7.x, разработанная специалистами Fire Point на основе советско-российской ракеты для зенитно-ракетного комплекса С-400. Предполагается, что ее будут делать из композитных материалов, что позволит удешевить производство.

"Это долгосрочная перспектива, однако сейчас делается все возможное, чтобы ее приблизить, – говорит Олег Катков из Defense Express. – Но говорить, что "Фрея" появится уже завтра, было бы крайне преждевременно".

Также, по его словам, не стоит переоценивать готовность отдельных европейских стран делать ставку на новый проект на фоне растущей военной угрозы. Германия, хотя и участвует в разработке "Фреи", активно закупает системы Patriot и оказывает давление на США, чтобы ускорить производство ракет-перехватчиков на своей территории. Франция и Италия также располагают системой, которая может стать конкурентом, упомянутой выше SAMP/T NG.

Наносить удары по производству баллистических ракет в России

Как и американские и европейские ракеты-перехватчики, российские баллистические ракеты состоят из тысяч компонентов, производство которых распределено по всей территории страны. Украина многократно наносила удары по заводам, задействованным в цепочке производства "Искандеров" и других российских ракет и ракетных комплексов.

"Мы прекрасно понимаем, что это не процесс одного дня. Это стратегическая кампания, которая принесет результат только со временем", – говорит в интервью Радио Свобода украинский военный эксперт Денис Попович.

В пятницу Владимир Зеленский заявил, что на саммите НАТО в Анкаре ему удалось достичь договоренностей с США и европейскими странами о дополнительных поставках ракет PAC-3 для Patriot. Часть боеприпасов, по словам украинского лидера, его страна получит уже "в ближайшее время". Вместе с этим он анонсировал скорую встречу представителей Украины во Франции c "лидерами, представителями компаний и советников по вопросам национальной безопасности", на которой будет обсуждаться производство антибаллистических ракет "Фрея".

В ночь на субботу Россия в очередной раз нанесла ракетный удар по Киеву. Ни одной из 6 баллистических или зенитных ракет, запущенных во время удара Россией по целям в Украине, Воздушным силам ВСУ снова сбить не удалось.