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Лицом к событию

Ритуальные пляски. И монтажные резки

Владимир Путин дает интервью компании NBC

Телекомпания "Россия-24" при показе полной версии интервью В.Путина американской компании NBC зачем-то выстригла фрагмент, где речь идет о Навальном. Что это за фрагмент? И что это за интервью? Какой в нем был смысл? Оправдались ли страдания американской телебригады, которая lдве недели провела на карантине, чтобы встретиться с вроде бы вакцинированным президентом РФ? В эфире политик Борис Вишневский и аналитик Семен Новопрудский. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

Звоните нам в прямой эфир начиная с 17.05 по номеру 8-800-301-84-33

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