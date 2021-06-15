Ритуальные пляски. И монтажные резки

Телекомпания "Россия-24" при показе полной версии интервью В.Путина американской компании NBC зачем-то выстригла фрагмент, где речь идет о Навальном. Что это за фрагмент? И что это за интервью? Какой в нем был смысл? Оправдались ли страдания американской телебригады, которая lдве недели провела на карантине, чтобы встретиться с вроде бы вакцинированным президентом РФ? В эфире политик Борис Вишневский и аналитик Семен Новопрудский. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

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