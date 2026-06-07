Удары, мазут. Кто отправляет на отдых в аннексированный Крым тысячи детей

Власти аннексированного Россией Крыма намерены этим летом организовать массовое оздоровление детей из льготных категорий, а также участников милитаристских движений "Орлята России" и "Движение первых". Чиновникам поручено закупать детские путевки для отдыха в санаториях и лагерях прифронтового Крымского полуострова, где Силы обороны Украины осуществляют удары по военным объектам российской армии. Сайт "Крым.Реалии" выяснил, что детей продолжают отправлять на отдых в Крым, вопреки интенсивным боевым действиям.

Приглашая детей на отдых в оккупированный Крым, назначенные Москвой местные власти не упоминают ни о военных, ни об экономических, ни об экологических проблемах в регионе. Российским туристам не говорят об ударах дронов Сил обороны Украины по военным объектам РФ в Крыму, участившихся в последние месяцы. Также туристы не знают о разливах мазута – пятна, свидетельствующие о загрязнении, продолжают находить на местных пляжах, – а также о топливном кризисе в регионе. Эти обстоятельства не являются основанием для отмены закупок российскими властями ведомственных путевок на побережье Крыма для детей-льготников.

Отдых в Крыму – для тысяч детей

Этим летом в Крыму планируется обеспечить отдых, оздоровление и санаторно-курортное лечение для около 200 тысяч крымских детей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. От также рассказал, что за счет местного бюджета на летний отдых и оздоровление приедут 1150 детей из оккупированных Россией территорий Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины, а также Курской области РФ. О войне в посте Аксенова свидетельствует лишь фотография с военных учений на полигоне и упоминание о "фронтах СВО" (так в России называют войну в Украине – Прим.РС) без указания на то, что Крым после аннексии Россией является территорией, на которой происходят боевые действия. Российские власти заявляют, что этим летом планируется практически полная загрузка детских учреждений для отдыха и оздоровления.

"Крым ежегодно принимает детей из других регионов РФ на организованный отдых и оздоровление. На данный момент загрузка загородных лагерей для оздоровления детей планируется на уровне 90%. Более 30 тысяч человек из других субъектов (соседних с аннексированным Крымом российских регионов – Прим.РС) приедут к нам на отдых и оздоровление, за исключением "Артека". И Тюмень едет, и Курск едет. Петербург мы немного потеряли, но, надеюсь, наверстаем", – заявила журналистам начальница управления дополнительного образования, воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей Министерства образования, науки и молодежи назначенного Москвой правительства Крыма Александра Шелухина.

По словам Шелухиной, за счёт бюджета в Крыму также планируется организовать 28 профильных смен для талантливых и одаренных детей, а также для участников российских милитаристских движений "Орлята России" и "Движение первых".

Военная ситуация в оккупированном российскими войсками Крыму

Назначенный Россией глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов 4 июня заявил о трех погибших и семи раненых в результате атаки украинских сил на Симферополь. По его словам, ВСУ нанесли удар по нежилым объектам. На место прибыли экстренные службы. Еще один человек погиб и трое пострадали после атаки дрона на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь, написал Аксенов в другом посте. Несмотря на то, что эти данные невозможно проверить независимо из-за продолжающейся войны, в ВСУ не раз заявляли о том, что ответными ударами пытаются снизить военный потенциал России, чтобы она не могла обстреливать жителей украинских городов, как это происходит практически ежедневно.

О последствиях некоторых удров можно узнать по публикациям блогеров, находящихся в аннексированном Крыму.

Многие жители полуострова в последнюю неделю публиковали сотни сообщений о пропаже бензина с автозаправок и о введении ограничений на его приобретение – талонов на заправку и лимита в 20 литров топлива. В Севастополе вечером 6 июня назначенный Москвой мэром Михаил Развожаев сообщил, что талоны для жителей города заменили цифровым аналогом – QR-кодом, который можно получить в мессенджере МАX. По талонам смогут заправляться только представители городских служб и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города. Этот шаг не привел к уменьшению или исчезновению очередей на заправочные станции.

На фоне топливного кризиса развивается и продовольственный. В крымских соцсетях появились сообщения о том, что в супермаркетах сети "Яблоко" ввели нормы отпуска сахара, гречки и риса. А в супермаркетах сети "Пуд" в Севастополе закончились сахар и соль. Есть проблема и с покупкой растительного масла. Источник издания "Крым.Реалии"подтвердил дефицит некоторых продуктов в магазинах и ограничений на продажу некоторых товаров.

Также блогеры публиковали сообщения о грузовых автомобилях вдоль сухопутного коридора "Крым-Донецк" (российская трасса Р-280, которую называют "Новороссия"). О задержке или остановке пассажирского движения на железной дороге, ведущей в Крым, в том числе на крупной станции Джанкой, из-за воздушных тревог или атак дронов сообщали и местные власти. 2 июня по станции Джанкой был нанесен удар, последствия задокументированы очевидцами:

В Главном управлении украинской разведки в конце мая заявили, что "продолжают блокировать сухопутный коридор "Крым-Донецк" при помощи дронов. "Участки трассы между временно оккупированными Бердянском, Мелитополем и Джанкоем находятся под огневым контролем операторов украинской военной разведки", – говорится в сообщении. 7 июня стало известно о ночной атаке БПЛА, повредившей мостовое полотно в районе Чонгарского полуострова на въезде в Крым.

В конце мая участились атаки на российские бензовозы на въезде в аннексированный Крым и на трассах полуострова. Вечером 28 мая телеграм-канал Exilenova+ сообщил, что был атакован и загорелся бензовоз, предположительно близ Симферополя. На опубликованной фотографии был виден пожар на трассе, транспортное средство разглядеть было сложно. Однако позднее еще один телеграм-канал, который занимается мониторингом происходящего в Крыму, опубликовал видео с той же трассы, где видно, что горит грузовик. Авторы канала рассказали, что речь идет о бензовозе, атакованном 28 мая, а на кадрах – Кировский район и трасса "Таврида": она соединяет Крымский мост с Севастополем через Феодосию, Белогорск, Симферополь и Бахчисарай.

Российские власти оккупированной части Херсонской области Украины ограничили движение грузовых автомобилей в сторону Крыма, за неделю до этого, решение действует с полночи 21 мая до "особого распоряжения". 6 июня власти подконтрольного России территориального образования "ЛНР" (плккупированной Луганской области Украины) официально ввели ограничения на пассажирские перевозки по автодорогам в сторону Крыма, которые проходят по оккупированным Россией территориям. Соответствующий указ подписал назначенный Россией глава "ЛНР" Леонид Пасечник.

Также назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов признал проблему с поставками бензина, пообещав ее решить в течение ближайших 30 дней. Поставки прекратились не только из-за атак дронов на бензовозы, но и потому, что ВСУ в мае начали интенсивно наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам и связанной с ними инфраструктуре – для снижения военных возможностей российских сил.

За прошедший месяц, по данным Bloomberg, украинские дроны атаковали российскую нефтяную инфраструктуру не менее 30 раз – больше, чем за любой другой месяц с начала войны. Речь идет о 16 нефтеперерабатывающих заводах, в том числе восьми из десяти крупнейших в России. Некоторые из них были атакованы несколько раз. Объем переработки в мае был на 13% меньше, чем год назад, – подсчитали аналитики OilX. Они указывают на то, что Украина расширила список целей и поражает вторичные установки, терминалы и насосные станции, которые сложнее отремонтировать из-за санкций.

Миллионы – на детские путевки

Журналисты сайта "Крым.Реалии" изучили данные российского портала госзакупок и выяснили, что в этом году российские власти потратят десятки миллионов рублей на закупку путевок для оздоровления детей из льготных категорий в оккупированном Крыму.

В тендерных условиях не упоминается о военных угрозах, возникших в прифронтовом регионе в результате полномасштабного вторжения России в Украину. Но, как правило, отмечается, что места детского отдыха должны находиться за пределами регионов, в которых объявлен режим чрезвычайной ситуации. При этом не поясняется, что именно имеется в виду: ЧС из-за загрязнения крымского побережья мазутом или из-за военных угроз.

Администрация Санкт-Петербурга в большом количестве закупает услуги по организации отдыха в Крыму на побережье Черного и Азовского морей во время летних школьных каникул 2026 года. По данным российского портала государственных закупок, на эти цели власти города потратили в этом году десятки миллионов рублей.

Власти Ханты-Мансийска потратили на детские путевки в Крым несколько миллионов рублей. Они намерены во время летних каникул отправить детей из льготных категорий на оздоровление в село Песчаное Бахчисарайского района.

Почти десять миллионов рублей, по данным российского портала госзакупок, выделили власти Томской области на организацию отдыха детей и их оздоровление на побережье Черного моря в Крыму в июле и августе.

До осени 2026 года в Крыму у моря планируется организовать оздоровительный отдых для детей с инвалидностью, страдающих ДЦП с выраженными нарушениями опорно-двигательного аппарата (в частности, тех, кто передвигается на инвалидных колясках) из Волгоградской области РФ. На покупку путевок для них власти региона потратили несколько миллионов рублей.

Нерешенные экологические проблемы

От подобных закупок российские власти не отказываются не только вопреки военным угрозам и топливному кризису, обострившемуся в Крыму на фоне масштабного вторжения РФ в Украину, но и вопреки сообщениям о новых выбросах мазута на крымском побережье.

В апреле и мае жители Крыма замечали на пляжах от Судака до Севастополя, а также в Большой Ялте следы от выбросов мазута. Согласно спутниковым снимкам от 12 и 13 мая, опубликованным экологическим блогом "Прозрачный мир", в акватории Южного берега Крыма появились протяженные темные сигнатуры, характерные для пленочных загрязнений нефтепродуктами. Также о мазуте на пляжах рассказывают сами туристы.

При этом глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская отрицает, что есть угроза загрязнения мазутом. По ее данным, специалисты ведомства провели анализ песка и морской воды в крымской акватории и не обнаружили ничего подозрительного.

"На сегодняшний день нет оснований для усиления или расширения мониторинга нефтепродуктов на территории Крыма. Мы будем реагировать в том случае, если прогнозируемая угроза в той или иной степени возникнет. На сегодняшний день ситуация в Крыму остается стабильной. Угроз что касается морской воды мы не видим", – заявила она на пресс-конференции в Симферополе.

В целом аномалий в случае качества морской воды у берегов Крыма нет, утверждает глава крымского управления Роспотребнадзора.

Независимо проверить эту информацию в условиях боевых действий между Россией и Украиной не представляется возможным.