Песков назвал причину возможного использования РФ ядерного оружия

Россия может использовать ядерное оружие в случае угрозы самому существованию страны, сказал во вторник в интервью CNN пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Говоря о ядерном оружии, Песков сослался на действующую концепцию национальной безопасности. "Там вы можете прочитать про все основания для использования ядерного оружия. Если есть угроза самому существованию нашей страны, оно может быть использовано в соответствии с концепцией. Есть ряд других оснований, которые перечислены в тексте", - цитирует Пескова агентство ТАСС.

Также приводятся слова пресс-секретаря Кремля о том, что "специальная военная операция на Украине", как российские власти называют вторжение в соседнюю страну, идёт в соответствии с заранее поставленными задачами и планами. "Никто с самого начала не думал, что спецоперация займёт пару дней. Это серьёзная операция с серьёзными целями", - сказал Песков.

Военное вторжение в Украину по приказу президента России Владимира Путина началось почти 4 недели назад. На Западе опасаются, в том числе, что конфликт может перерасти в ядерную войну.

Президент США Джо Байден на встрече с представителями бизнеса в Вашингтоне ранее на этой неделе заявил, что российский президент Владимир Путин, по его мнению, сейчас "прижат к стене" - в связи с отсутствием решительных успехов российской армии в Украине. При этом, как считает Байден, чем больше Путина "прижимают к стене", тем к более агрессивной тактике он может прибегнуть.