Несколько российских солдат написали заявления в СК на своё командование

Несколько российских военных, служивших на территории Украины, обратились в Следственный комитет России с заявлениями о совершённых против них преступлениях их же командованием.

Двое из обратившихся в СК, житель Москвы Александр Афонин и житель Пскова Андрей Васильев, просят привлечь командиров по статьям о превышении должностных полномочий, похищении человека и незаконном лишении свободы.

Как рассказали военнослужащие, в августе 2022 года они заключили контракт с министерством обороны и проходили службу в одной из московских воинских частей. Позже они были отправлены на территорию Украины для участия в так называемой "специальной военной операции", однако в ходе неё, столкнувшись с недостаточным медицинским и материальным обеспечением, отказались от участия в боевых действиях.

После этого их насильно поместили в подвальное помещение на территории населённого пункта Зайцево Луганской области Украины, где они, в числе нескольких сотен отказавшихся воевать россиян, в течение нескольких недель были фактически лишены свободы и содержались в бесчеловечных условиях (в частности, без надлежащего питания). Афонин и Васильев смогли выбраться из подвала только благодаря тому, что закончились сроки их контрактов, в связи с чем их освободили и вывезли на территорию Ростовской области.

Похожее заявление в СК написал также мобилизованный житель Приморья Михаил Носов. С его слов, он был призван 23 сентября, а уже через десять дней, не пройдя должную подготовку, оказался на передовой на территории Донецкой области Украины. Носов отказался от участия в боевых действиях, после чего его, вместе с группой других отказников, поместили в подвал строения в населенном пункте Завитне Бажанне. Как утверждает заявитель, в течение двух недель он и ещё семнадцать мобилизованных находились в помещении размером 15 квадратных метров.