Nestlé сокращает объёмы рекламы на белорусском телевидении

Крупнейший в мире швейцарский производитель продуктов питания Nestlé решил существенно сократить объемы рекламы на государственных телеканалах Беларуси, сообщает DW. Такое решение было принято после того, как с руководством компании встретились правозащитники из Libereco и обратили внимание, что Nestlé наряду с другими концернами из США и ЕС фактически финансируют белорусский режим.

Эксперты организации пришли к выводу, что западные компании скупили две трети рекламного эфира, который транслируется прямо посреди пропагандистских передач, обслуживающих интересы администрации Александра Лукашенко.

В Libereco сообщили, что во время встречи с представителями швейцарской компании "всесторонне проинформировали их о ситуации с правами человека в Беларуси". Правозащитники подчеркнули, что ожидают от концерна сокращения рекламных вложений в этой стране.

DW направил запрос в другую компанию, которая не менее активно представлена на белорусском рынке рекламы. Речь идёт о Henkel. Там сообщили, что решения о размещении телерекламы принимаются не в главном офисе, а в местных филиалах. В саму Беларусь поставки идут из России, следует из слов топ-менеджера. Из этого журналисты немецкого издания сделали вывод, что реально ролики Henkel заказывают менеджеры из Москвы, а не из Европы. "Вполне возможно, что в аналогичной ситуации находится и целый ряд других западных и, в частности, американских компаний из списка Libereco", – заключают журналисты.

Согласно отчёту Libereco, лидерами по объёму рекламы на белорусском телевидении оказались американская Procter & Gamble, швейцарская Nestlé, немецкая Henkel, датская Carlsberg, французская L'Oréal, британская GlaxoSmithKline и другие: в течение недели, выбранной для исследования, их продукция рекламировалась сотни раз.

Правозащитники указали, что всё это происходит в условиях жесточайших политических репрессий в Беларуси: за последний год произведено более 40 тысяч арестов, в тюрьмы посажены более 600 политических заключённых, поступили тысячи сообщений о пытках, говорится в заявлении группы.

Председатель немецкого отделения Libereco Марко Фибер назвал "скандалом" тот факт, что западные концерны "заботятся только о своей прибыли", игнорируя катастрофическую ситуацию с правами человека. В заявлении Libereco сказано, что руководство организации призывает политиков "запретить рекламу международных компаний в белорусских государственных СМИ в качестве адресной санкции против криминального режима Лукашенко".

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