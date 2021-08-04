Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Две трети рекламы на белорусском ТВ приходится на западные фирмы

Минская телебашня

На западных рекламодателей приходится две трети рекламных роликов, размещаемых на государственном белорусском телевидении. К такому выводу пришла немецко-швейцарская правозащитная организация Libereco – Partnership for Human Rights.

Эксперты организации проанализировали рекламные блоки, которые транслировались в вечерний прайм-тайм с 12 по 18 июля на каналах "Беларусь 1", "ОНТ" и "СТВ". Оказалось, что 63 процента рекламы показываются в интересах крупных корпораций из США и ЕС, 25 процентов рекламы приходится на местных заказчиков и еще 12 процентов – на компании из России, Индии и Турции.

Рекламные ролики демонстрируются непосредственно во время передач, которые, как подчёркивают аналитики, содержат явную пропаганду в пользу официальных властей страны.

Лидерами по объёму рекламы на белорусском телевидении оказались американская Procter & Gamble, швейцарская Nestlé, немецкая Henkel, датская Carlsberg, французская L'Oréal, британская GlaxoSmithKline и другие: в течение недели их продукция рекламировалась сотни раз.

Правозащитники указали, что всё это происходит в условиях жесточайших политических репрессий в Беларуси: за последний год произведено более 40 тысяч арестов, в тюрьмы посажены более 600 политических заключённых, поступили тысячи сообщений о пытках, говорится в заявлении группы.

Председатель немецкого отделения Libereco Марко Фибер назвал "скандалом" тот факт, что западные концерны "заботятся только о своей прибыли", игнорируя катастрофическую ситуацию с правами человека.

В заявлении Libereco сказано, что руководство организации призывает
политиков "запретить рекламу международных компаний в белорусских государственных СМИ в качестве адресной санкции против криминального режима Лукашенко".

Больше новостей смотрите на YouTube-канале Радио Свобода

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG