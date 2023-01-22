Нетаньяху отправил в отставку главу МВД Израиля после решения суда

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправил в отставку одного из ключевых министров своего правительства после решения Верховного суда.

Речь идёт о лишении постов главы МВД и Минздрава Арье Дери - председателя ультра-религиозной партии ШАС. О решении Нетаньяху было объявлено на воскресном заседании израильского кабинета в Иерусалиме.

В среду на этой неделе Верховный суд постановил, что назначение Дери на должности в правительстве были неверным шагом. Ранее группа гражданских активистов направила в суд жалобу на политика, указав на его криминальное прошлое. У Дери было несколько судимостей, из них самая последняя в 2021 году, когда его признали виновным в уклонении от налогов.

Решение суда называют серьёзным ударом по сформированному недавно правому религиозному правительству Нетаньяху. Назначение Арье Дери было ключевым требованием ШАС на переговорах по формированию коалиции. Ещё до принятых на этой неделе решений члены ШАС заявляли, что выйдут из состава правительства, если Дери потеряет министерские портфели. У партии 11 мест из 64-х в правящей коалиции в парламенте, отмечает "Немецкая волна".

Биньямин Нетаньяху сформировал кабинет по итогам пятых за четыре года выборов. В связи с решением суда в отношении Дери наблюдатели не исключили, что ситуация может привести к новомувсеобщему голосованию.