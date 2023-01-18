Верховный суд Израиля заблокировал назначение главы ультрарелигиозной политической партии ШАС Арье Дери на министерский пост. Поводом стало преследование политика по уголовному делу в 2021 году, передаёт "Гаарец". В рамках досудебного соглашения Дери обещал уйти из политики. Партия ШАС входит в правящую коалицию, решение суда потенциально может привести к её развалу и новым, шестым за четыре года, выборам.

Дери — бывший министр внутренних дел, министр экономики и министр развития Негева и Галилеи Израиля в составе нескольких правительств. В 2000 году он был приговорён к реальному сроку за коррупцию, в 2021 — к условному за налоговые преступления. С требованием заблокировать назначение политика в новое правительство в суд обратилось Движение за чистоту власти, 10 из 11 судей проголосовали за то, что назначение Дери министром будет "крайне неприемлемым."

Решение суда может стать проблемой для правительства Беньямина Нетаньяху. Представители ШОС обещали выйти из правящей коалиции, если их лидер останется без министерского портфеля. Это приведёт к назначению новых выборов.

В ШАС после решения суда заяывили, что решение о дальнейших шагах примет партийный Совет мудрецов Торы, — передаёт Newsru.co.il. Нетаньяху на момент публикации новости ситуацию не комментировал. Израильская пресса допускает, что премьер-министр может найти возможность проигнорировать решение суда.