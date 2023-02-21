"Неудобный пассажир". Адвокаты – о деле Михаила Беньяша

Более ста двадцати российских адвокатов выступили в поддержку краснодарского юриста Михаила Беньяша, признанного "иностранным агентом" и лишённого адвокатского статуса. Они подписали открытое письмо к президенту Федеральной палаты адвокатов Светлане Володиной с требованием прекратить преследования своего коллеги. Некоторые защитники готовы бесплатно довести до конца дела, которые вел Беньяш до лишения статуса. Об этом радио Свобода рассказал адвокат Алексей Аванесян.

"Мы знаем Михаила Беньяша как профессионального адвоката и борца за независимость российской адвокатуры. Он всегда исправно исполнял свой профессиональный долг, каждый день бился за своих доверителей. Лишение адвоката статуса за высказывания, в которых он выражает несогласие с действующей позицией власти или органов адвокатского самоуправления, недопустимо", – написали адвокаты в обращении к Володиной.



Уроженец Сочи Михаил Беньяш – бывший член Адвокатской палаты Краснодарского края. Он был защитником на процессах против оппозиционеров и граждан, отказавшихся воевать в Украине.

Российские власти преследуют Беньяша не первый год. В 2018 году он был избит в полиции. Это произошло в день, когда адвокат собирался выступать защитником по делу задержанных на протестах против повышения пенсионного возраста. Позже краснодарский суд признал самого Беньяша виновным в насилии над полицейскими и оштрафовал его. В ожидании приговора адвокат месяц провёл в СИЗО.

В октябре прошлого года Минюст России внёс Беньяша в список "иноагентов". В феврале нынешнего года адвокат был сначала оштрафован на 30 тысяч рублей по обвинению в дискредитации российской армии (поводом стали посты в интернете с фразой "Нет войне"), а затем лишён адвокатского статуса сроком на три года якобы за нарушение профессиональных этических норм. Причиной такого решения стали посты Беньяша в социальных сетях с критикой Минюста и несменяемости власти в России.

Среди подписавших письмо в поддержку Михаила Беньяша – его коллега, адвокат Алексей Аванесян:

Михаил интересы клиента не предавал

– За что Михаила лишили статуса адвоката – до конца непонятно. Заседание было закрытым, журналистов на него не пустили, кто как голосовал – тоже непонятно, нет никаких пояснений. Мы говорили, что заседания квалификационной комиссии должны быть открыты для всех адвокатов. Адвокат должен прогнозировать свою дальнейшую деятельность и понимать, что ему можно делать, а что – нельзя. Мишино дело – это какая-то солянка из претензий и обид Минюста и его статуса иноагента. Я считаю, что главный грех адвоката – это предательство интересов клиента. За это нужно, безусловно, лишать статуса, но это нужно делать предельно открыто. Михаил интересы клиента не предавал. Мне до конца непонятно, почему его так строго наказали за то, что он что-то где-то написал. Михаил Беньяш – грамотный, упорный, одиозный адвокат, который отстаивает интересы своих доверителей, используя все незапрещенные законом способы. Не спорю, что не все адвокаты согласны с его стилистикой выступлений и поведением, но оно не выходит за рамки закона. Если клиенту так нравится, если клиент доволен работой адвоката, если это приносит какую-то эффективность и пользу, то никто не имеет права на это влиять.



– Есть ли возможность сделать так, чтобы Беньяшу вернули адвокатский статус?

Миша - парень стойкий, не пропадет

– Конечно, в теории такая возможность есть, потому что это решение можно обжаловать. Но наивно полагать, что шансов на это больше, чем на оправдательный приговор по его уголовному делу. Со своей стороны, что остается адвокатам? Писать открытые письма в поддержку, раз нас не слушают, раз наше мнение не учитывается. Что мы можем сделать со своей стороны? Мы с коллегами понимаем, что Миша – парень стойкий, крепкий, не пропадет, переживет и все будет хорошо. Вопрос только в том, что когда его лишили статуса, многие его клиенты лишились защиты. Вот о них почему-то никто не подумал, а это простые люди, которые заплатили ему деньги, чтобы он сделал работу. Это подрывает доверие к адвокатуре. Я считаю, что если вы лишаете статуса адвоката по своей внутренней причине, то вы должны нести ответственность перед этими людьми. Если ты забираешь адвоката из системы, ты скажи: "Вот мы, адвокатура, мы вам помогаем: мы эти дела доведем до конца". Почему люди должны страдать? Почему Миша должен страдать еще и материально? Нельзя за одну вещь наказать дважды. Поэтому мы с некоторыми коллегами предложили Михаилу свою безвозмездную помощь, чтобы довести до конца дела, за которые он уже взялся, – рассказал адвокат Алексей Аванесян.



Среди тех, кто поддержал Михаила Беньяша и подписал обращение –​ Иван Павлов, чей статус адвоката был приостановлен в марте прошлого года. Такое решение приняла Адвокатская палата Санкт-Петербурга. Павлов специализировался на прсступлениях против государственной безопасности, защищал бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова. 16 июля прошлого года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт юридического объединения "Команда 29", которое возглавлял Павлов. Адвокат закрыл все медиапроекты и покинул Россию:

Уничтожают неугодных, тех, кто громче говорит

– Письмо в поддержку Михаила – это все, что мы можем сегодня сделать. Остается проявлять солидарность с теми, кто в этих непростых условиях честно и профессионально исполняет свой адвокатский долг. У нас нет никаких иллюзий о том, что власть одумается и вернет ему статус, это вряд ли. Просто мы демонстрируем, что не все зацементировано, что есть еще что-то живое. Письмо подписали не только те люди, которые вынуждены были уехать из России. Хорошо, что среди подписантов очень много адвокатов, которые все еще остаются в стране и продолжают работать в этих непростых условиях. Беньяш –неудобный пассажир для власти и, к сожалению, его убирают чужими руками, с помощью органов адвокатского самоуправления, которые демонстрируют свою зависимость от власти. Уничтожают неугодных, убирают тех, кто громче говорит, не только работает в правовом поле, но еще и рассказывает о тех делах, которые ведет, потому что именно этого боится власть. Власть не боится адвокатов, которые работают тихо, но терпеть не может тех, кто смеет говорить о том, что творится внутри системы, раскрывает нарушения, которые там происходят. Беньяш был таким адвокатом. Сейчас его лишили адвокатского статуса. В прошлом году приостановили мой адвокатский статус, я чудом не лишился его, он приостановлен. Но все равно это решение было позорным, поскольку оно препятствовало тому, чтобы я продолжал работать. Я думаю, что Михаил найдет свое место в строю, найдет, чем заняться. Он - парень с головой, не пропадет. А сколько это будет продолжаться? Я думаю, сегодня все зависит от войны и от режима. Когда закончится война, когда падет режим, все изменится, и Михаилу Беньяшу мы обязательно вернем его статус, - полагает адвокат Иван Павлов.



Адвокат Дмитрий Захватов уверен, что лишение статуса Михаила Беньяша - это месть за его критику власти:

Власти пытаются запретить любую критику, сделать ее незаконной

– Адвокатура России без адвоката Михаила Беньяша будет хуже, чем с Михаилом Беньяшем. Михаил Беньяш – это человек, который добросовестно защищал права людей, в том числе и тех, которые подвергались политически мотивированным преследованиям со стороны российских властей. Я думаю, что мы идем по белорусскому сценарию. Власти пытаются всеми доступными способами заткнуть адвокатам рот, не дать им возможности реализовывать не только их профессиональные права, реализация которых, как мы знаем, сопряжена с огромным количеством препятствий, поскольку в России нет независимого суда. Адвокатам хотят запретить реализовывать свои конституционные права, связанные со свободой слова, в первую очередь. Власти пытаются запретить любую критику, сделать ее незаконной, а тем, кто продолжает критиковать власть, заткнуть им всем рты различными способами. Собственно говоря, это и произошло с Михаилом Беньяшем, – говорит адвокат Дмитрий Захватов.



В последнее время усилились репрессии против российских адвокатов, высказывающих антивоенные взгляды или оказывающих профессиональную помощь оппозиционерам. В связи с давлением властей Федеральную палату адвокатов покинули такие известные юристы, как Вадим Клювгант, Константин Добрынин и Генри Резник. Защищавшие оппозиционеров адвокаты Леонид Крикун, Иван Павлов, Евгений Смирнов и Илья Новиков были вынуждены уехать из России. Бывший президент адвокатской палаты Удмуртии Дмитрий Талантов находится в СИЗО по обвинению в распространении "фейков" о российской армии, ему может грозить до 15 лет тюрьмы.