Вирус инфляции. Эфир в 18:05

В мире и в России стремительно растут цены, побивая многолетние рекорды. Дорожает сырье, стройматериалы, продовольствие, автомобили. Чем вызван всплеск инфляции – это последствия пандемии? Надолго ли этот тренд? И может ли инфляция в России раскачать социальную и политическую стабильность?

Гость в студии: Олег Буклемишев, директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ. Эфир в 18:05.

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