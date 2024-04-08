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Независимое издание "Астра" возобновило работу

Независимое издание "Астра" возобновило работу после недели приостановки. Об этом сообщила его создательница Анастасия Чумакова.

По словам Чумаковой, за время отсутствия в инфополе изданию прислали много тёплых слов и немного денег. "Присланных донатов хватит, чтобы журналисты издания не остались в минусе из-за приостановки работы и на "подушку безопасности" на следующий экстренный случай", – написала Чумакова.

"Астра" приостановила свою работу 1 апреля. Тогда Чумакова рассказывала, что изданию пришёл большой налоговый сбор, который редакция покрыть не может. После объявления о приостановке два человека выразили желание покрыть налог, сообщила Чумакова. Она отметила, что "этот вопрос ещё не решён, но, вероятно, в ближайшие дни решится". Также Чумакова рассказала, что будет искать новые пути финансирования "Астры".

"Астра" появилась после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. В числе прочего "Астра" нашла на оккупированных украинских территориях более десятка подвалов, в которые российское командование сажает военных за отказ идти на фронт.

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