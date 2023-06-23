Антикоррупционная комиссия Новосибирского горсовета одобрила требование лишить мандатов независимых депутатов Сергея Бойко и Хельгу Пирогову. Вопрос о снятии с них депутатских полномочий будет рассмотрен на ближайшей сессии Совета депутатов 28 июня. Оба депутата покинули страну, Бойко внесён Минюстом в список "иностранных агентов".

Комиссия указала, что Бойко и Пирогова не предоставили вовремя отчёты о доходах и сделках. Председатель горсовета Дмитрий Асанцев назвал это "безусловным основанием" для лишения полномочий. Ранее лишить их депутатского статуса требовала прокуратура.

Сами депутаты утверждают, что все необходимые документы они отправили в срок. Хельга Пирогова заявила Сибирь.Реалии, что она отчиталась о доходах, однако документ по неизвестным причинам не приняли ни у неё, ни у помощника. Декларация также была отправлена по почте в положенные сроки. "Никаких объяснений [отказа в приеме декларации] не было. Только в письме прокуратуры сообщение, что не предоставлено, и всё", — сказала Пирогова.