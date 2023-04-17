"Нежелательные" люди. Вера Васильева – о политических заключённых

Политика и журналиста Владимира Кара-Мурзу российские власти обвиняют сразу в трех преступлениях. Во-первых, это распространение "фейков" об армии – за выступление в Палате представителей штата Аризона США с антивоенной позицией. Во-вторых, это осуществление деятельности "нежелательной" организации, имеется в виду "Открытая Россия" бывшего владельца компании ЮКОС Михаила Ходорковского, и организация круглого стола о современных российских политзаключенных. А в-третьих, это государственная измена. Прокурор Борис Локтионов требует 25 лет лишения свободы. Если вынести за скобки пожизненные сроки по сфабрикованным уголовным делам (как, например, у бывшего "юкосовца" Алексея Пичугина) – к счастью, не частые, во всяком случае пока – это наказание самое длительное в практике новейшего российского "правосудия".

Такие, как Кара-Мурза, Дмитриев, Навальный, для России Владимира Путина "нежелательны"

Впрочем, в этом судебном процессе всё примечательное и выдающееся, начиная с обвинения и заканчивая фигурой судьи. Председательствующий Сергей Подопригоров – один из первых судей в деле аудитора компании Firestone Duncan Сергея Магнитского, умершего в СИЗО "Матросская Тишина". Подопригоров продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Итогом стала мучительная смерть Магнитского в заключении и последующее принятие разными странами акта его имени, чему во многом способствовал Кара-Мурза. Полагаю, вряд ли появление именно этого судьи в деле Кара-Мурзы оказалось случайностью. Отвести Подопригорова на основании возможной предвзятости, несмотря на усилия защиты, не удалось.

Гособвинитель Локтионов, потребовавший для Кара-Мурзы, без всяких метафор и преувеличений, сталинского срока, – тоже яркая личность. Он, помимо прочего, был гособвинителем на первом судебном процессе в отношении признанного "Мемориалом" политическим заключенным Пичугина (впоследствии Локтионова сменил Камиль Кашаев, который и добился для бывшего сотрудника ЮКОСа пожизненного срока, получив в 33 года звание генерала). Оглашение решения суда по кейсу Кара-Мурзы назначили на пасхальные дни. Невольно вспоминается, что и первый приговор Ходорковскому и бывшему руководителю банка "МЕНАТЕП" Платону Лебедеву в Мещанском суде тоже должен был прозвучать в эти праздничные дни. Но тогда власть будто бы поостереглась негативных для себя ассоциаций, ненадолго сдала назад, и дату перенесли. Теперь же, похоже, стесняться уже нечего.

Создается впечатление, что государственная машина, навалившаяся всей своей тяжестью на Кара-Мурзу, считает его своим врагом. Собственно, нечто подобное говорил в своей речи сам Локтионов. Если провести аналогию с "нежелательными" организациями, в сотрудничестве с одной из которых обвинен Кара-Мурза, то можно сказать о "нежелательных" для нынешней российской власти людях.

К ним, похоже, относятся и Кара-Мурза, и председатель карельского "Мемориала" историк Юрий Дмитриев, и политик Алексей Навальный, и другие. Но Навальный, при всей чудовищной несправедливости его судьбы, всё-таки политик, имевший президентские амбиции, и то, что с ним творится, хотя бы понятно логически (при этом абсолютно неоправданно и недопустимо). А про Дмитриева, допустим, такого не скажешь. Он получает одно взыскание за другим, одно водворение в ШИЗО за другим. Как и Навальный, под надуманными, очевидно, предлогами. То 15 суток – максимально возможный срок в ШИЗО – за нахождение днём на спальном месте (пожилому человеку стало плохо, у него закружилась голова, и он присел на койку), то наказание за спавшую днём на его кровати кошку)... Недавно администрация мордовской колонии ИК-18 вынудила Дмитриева согласиться принять очки взамен сломавшихся, вместо будущей 20-килограммовой передачи… В отличие от Навального, Дмитриев не питает президентских амбиций, вообще не стремится управлять страной. Но, так же как подвергающийся жесткому прессингу за решеткой политик, он поднимает крайне болезненные и нежелательные для власти темы. Например, говорит про расстрелы жертв сталинских репрессий в ходе Большого террора в урочище Сандармох в Карелии. Или осуждает так называемую спецоперацию России на территории Украины, выступает против незаконной вербовки заключенных в ЧВК "Вагнер". Неподалёку от урочища Сандармох находится барельеф с изображением ангелов и словами Дмитриева: "Люди, не убивайте друг друга!" После 24 февраля 2022 года эти символы обрели новый смысл и новую актуальность. "Это не про ГУЛАГ, а про боль моего сердца. И, как я понимаю, не только моего", – делился со мной Дмитриев в одном из писем.

Такие, как Кара-Мурза, Дмитриев, Навальный – исповедующие ценности свободного мира, гуманизма, бережного отношения к истории своей страны, какой бы она ни была, а не перелицовывающие ее в угоду сиюминутной политической конъюнктуре, – для России Владимира Путина "нежелательны". Между тем, как писал из СИЗО тот же Владимир Кара-Мурза, есть не только Россия Путина, но и Россия Андрея Сахарова, пусть она сейчас и почти не видна. И можно только солидаризироваться с тем, что он заявил, выступая с последним словом в суде: "Даже сегодня, даже в окружающей нас темноте, даже сидя в этой клетке, я люблю свою страну и верю в наших людей. Я верю, что мы сможем пройти этот путь".

Вера Васильева – журналист, ведущая проекта Радио Свобода "Свобода и Мемориал"



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