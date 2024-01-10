Суд в Москве приостановил на 90 суток работу ночного клуба "Мутабор". В нём прошла вечеринка с участием российских звёзд шоу-бизнеса, вызвавшая резкую реакцию российских властей.

Согласно решению суда, клуб нарушил санитарно-эпидемиологические правила, передаёт ТАСС. Заявляется, что в заведении отравился пивом один из посетителей. Заседание прошло в закрытом режиме: как утверждается, чтобы не нарушать врачебную тайну в отношении пострадавшего. Закрытие на 90 суток — максимально возможное наказание за вменённое нарушение.

Частная вечеринка в клубе, посвящённая открытию выставки фотографий журнала Playboy, прошла 20 декабря. Для гостей, участников московской светской жизни, рекомендовался дресс-код с минимумом одежды.

Фотографии и видеозаписи с вечеринки попали в интернет и вызвали осуждение провластных блогеров и активистов. Участников, в частности, обвинили в неуместности таких мероприятий на фоне российского вторжения в Украину.

Источники нескольких СМИ предполагают, что общественная кампания была организована из Кремля. Организатор вечера блогер Анастасия Ивлеева и многие гости, в том числе телеведущая Ксения Собчак, певцы Филипп Киркоров и Дмитрий Билан вынуждены были опубликовать видео с извинениями или оправданиями за мероприятие.

Один из участников, рэп-музыкант Vacio (Николай Васильев), пришедший в "Мутабор" в одном носке, был дважды арестован по административным делам, ему пришла повестка в военкомат. Против Ивлеевой начата налоговая проверка. Певица Лолита Милявская сообщила, что её концерты в регионах отменяют. Большинство участников вырезаны из записанных заранее новогодних программ для окологосударственного телевидения.

Владелец клуба Михаил Данилов после скандала подарил мощи православной церкви у Кремля. "Мы против мракобесия, мы поддерживаем церковь", — заявил он. Расследование РС показало, что мощи могут быть поддельными.