Нидерландский холдинг VEON продаёт владельца бренда "Билайн"

Нидерландский холдинг VEON начал продажу российского бизнеса – крупнейшего поставщика телекоммуникационных услуг "Вымпелком" (бренд "Билайн").

В сообщении на сайте VEON говорится, что руководство холдинга изучает варианты, которые устроили бы все заинтересованные стороны, включая акционеров, кредиторов, клиентов и сотрудников, которые работают в России и за её пределами.

"Вымпелком" подтвердил начало реструктуризации владения оператором. Источники газеты "Коммерсантъ" утверждают, что российский бизнес будет передан в управление топ-менеджменту компании.

Из-за санкций, наложенных на Россию после нападения на Украину, "Вымпелком" попал под регуляторные ограничения, так как акционер VEON находится в "недружественной" юрисдикции. Это привело к тому, что компания оказалась в невыгодном положении по сравнению с другими игроками рынка, пишет "Коммерсантъ".

Выйдя из состава акционеров "Вымпелкома", VEON сократит для себя репутационные риски. О них компания говорила в годовом отчёте за 2021 год.

В июне VEON заявила, что в первом квартале 2022 года её российский бизнес обесценился почти на 450 миллионов долларов. Во втором квартале на Россию приходилось более половины выручки холдинга – более одного миллиарда долларов.

VEON также сообщила, что ей придётся остановить развитие российских сетей из-за санкций. Нидерландский холдинг также рассматривает продажу до 2023 года башенных активов в Бангладеш, Пакистане и Украине.

VEON владеет 100% "Вымпелкома". Российская компания основана в 1992 году бизнесменом Дмитрием Зиминым. В состав VEON "ВымпелКом" вошёл в 2009 году.