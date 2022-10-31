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В Амстердаме сквоттеры захватили дом экс-главы "Яндекса" Аркадия Воложа

Бывший генеральный директор "Яндекса" Аркадий Волож

В Амстердаме сквоттеры захватили пятиэтажный дом, принадлежащий бывшему главе российской компании "Яндекс" Аркадию Воложу. После введения Евросоюзом санкций против ряда российских политиков и бизнесменов дом Воложа стоял пустым. Сквоттеры намерены поселить там молодёжь и студентов, которые страдают от роста цен на аренду жилплощади.

Как сообщает нидерландская газета De Telegraaf, сквоттеры вывесили из окон плакаты на английском и русском языках, гласящие "Нет войне", "Нет капитализму" и "Яндекс + ФСБ = любовь". Они заявляют, что пока идёт война, и на собственность Воложа наложены санкции, дом всё равно будет пустовать, поэтому они намерены дать ему новую жизнь: заселить студенческой публикой, а таже проводить в нём политические обсуждения. "Помимо акции против нехватки жилья, это еще и протест против войны и капитализма," - считают активисты.

Пятиэтажное старинное здание на улице Vossiusstraat в центре Амстердама зарегистрировано на офшорную компанию Paraseven Limited, принадлежащую российскому бизнесмену Аркадию Воложу, бывшему генеральному директору "Яндекса". Его цена составила около 3,4 млн евро. На каждом этаже есть ванные и сауны. После начала российского военного вторжения в Украину Евросоюз ввёл персональные санкции против ряда российских политиков и олигархов, включая Воложа. Его активы в Европе заморожены.

Весной сквоттеры уже захватывали недвижимость российских олигархов и лиц, приближённых к власти. Так, в Лондоне они захватили особняк Олега Дерипаски, а в Биаррице активисты проникли на виллу, связанную с Катериной Тихоновой - её называют дочерью президента России Владимира Путина.

  • Аркадий Волож после попадания в санкционные списки вышел из совета директоров "Яндекса" и покинул пост генерального директора компании. Решение Евросоюза он назвал "ошибочным" и "контрпродуктивным".
  • Сквоттинг - самовольный захват пустующих зданий - противозаконен в Нидерландах, тем не менее многочисленные молодёжные активисты продолжают заниматься им.

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