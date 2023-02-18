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Нидерланды сокращают штат российских дипломатов в стране

Здание посольства России в Гааге

Власти Нидерландов сообщили 18 февраля о своём решении закрыть консульство страны в Санкт-Петербурге и сократить число российских дипломатов, работающих в посольстве России в Гааге.

"Россия продолжает попытки внедрить агентов своей разведки в Нидерландах под дипломатическим прикрытием", - заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра. В то же время, по его словам, Москва отказывается предоставить визы голландским дипломатам для работы в консульстве в Петербурге или в посольстве в Москве.

В Амстердаме отмечают, что решение ограничить количество российских дипломатов принято с учётом того, чтобы их штат соответствовал числу сотрудников в посольстве Нидерландов в Москве. "Поэтому ряд российских дипломатов должны покинуть страну в течение двух недель", - говорится в заявлении МИД Нидерландов без указания, сколько именно дипломатов должны уехать.

Правительство Нидерландов также распорядилось закрыть до вторника российское торговое представительство в Амстердаме.

В МИД России заявили РИА Новости, что Москва ответит на решение Нидерландов сократить число российских дипсотрудников.

Весной прошлого года Нидерланды объявили о высылке 17 российских дипломатов из-за подозрений в работе на разведку. Аналогичные решения тогда были приняты Бельгией, Ирландией и Чехией. После высылки в Нидерландах в то время оставались 58 аккредитованных российских дипломатов. На данный момент, как следует из информации на сайте посольства России, дипмиссия состоит из посла Александра Щульгина, а также советника-посланника, заместителя постоянного представителя при ОЗХО, торгового представителя, военного атташе, заведующего консульским отделом. Сколько всего работников, не уточняется, пишет РБК.

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